«Смоделировать самый негативный сценарий»: глава МЧС потребовал проверить готовность к подтоплению

Сегодня Ярославскую область посетил министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев. В Рыбинске ему показали дорожную и пожарную технику, вездеходы, снегоболотоходы, погрузчики, спецтранспорт, спасательные устройства и приборы. На одном из вездеходов министр прокатился лично.
Затем на рыбинской ГЭС провели совещание. Зиничев рассказал, что МЧС моделирует различные варианты развития паводка в России, в том числе по самым негативным сценариям. Потребовал проверить гидротехнические сооружения, социально значимые и потенциально опасные объекты, которые могут быть подтоплены.
— Руководителям всех уровней власти следует проверить готовность сил и средств и отработать их взаимодействие при реагировании на ЧС. Это необходимо, чтобы не терять время при возникновении негативных ситуаций, — сказал Зиничев.
Пока, сообщают в региональном управлении МЧС, подтоплений нет, критических показателей паводка тоже.