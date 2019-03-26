«Смоделировать самый негативный сценарий»: глава МЧС потребовал проверить готовность к подтоплению

Сегодня Ярославскую область посетил министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев. В Рыбинске ему показали дорожную и пожарную технику, вездеходы, снегоболотоходы, погрузчики, спецтранспорт, спасательные устройства и приборы. На одном из вездеходов министр прокатился лично.

Затем на рыбинской ГЭС провели совещание. Зиничев рассказал, что МЧС моделирует различные варианты развития паводка в России, в том числе по самым негативным сценариям. Потребовал проверить гидротехнические сооружения, социально значимые и потенциально опасные объекты, которые могут быть подтоплены.