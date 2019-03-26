В Ярославле здоровых бездомных собак после отлова будут отпускать на волю

В Ярославле решили пересмотреть работу с бездомными собаками. На общегородском совещании в мэрии решили так: отловленных бездомных собак будут отправлять на карантин, их осмотрят и вакцинируют ветеринары. Тех, кто окажется здоровым, стерилизуют и отпустят на волю.

А c 2020 года вместо пунктов передержки требуют сделать приюты, чтобы псы жили там. И там же чтобы их стерилизовали.



— Стерилизация — самый гуманный и эффективный способ решения проблемы бездомных животных. Ведь популяция нестерилизованных животных увеличивается в геометрической прогрессии. Например, если обработать 150 собачек, то будет предотвращено появление на свет никому не нужных 2400 щенков, — сказала директор благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.



На все изменения нужны деньги. Мэр Ярославля Владимир Волков обещал поддержать активистов фонда. А пока помочь бездомным собакам может каждый ярославец — в торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе 6 и 7 апреля с 12:00 до 17:00 пройдёт выставка-раздача бездомышей. Можно одному из песиков дать шанс обрести дом.