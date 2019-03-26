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Город
Мажор дразнит мэрию

Полиция нашла мажора, который голым танцевал перед мэрией. Как его накажут

Парень заснял на видео свою дикую выходку

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Парень устроил пляски на машине

Фото: Developer/Youtube.com

22-летний ярославец ярко отметил день рождения, прокатившись полуголым на крыше «Инфинити» у здания мэрии. Свою выходку он записал на камеру и выложил ролик на YouTube. По сюжету он также вскрыл бутылку шампанского, выпил и отшвырнул её в забор. А затем принялся танцевать на проезжей части у здания администрации Ярославля. 

Его ролик посмотрели и в управлении МВД по Ярославской области. 

— По опубликованному в интернете видеоматериалу сотрудниками полиции проведена проверка, установлен молодой человек. За противоправные действия он привлечен к административной ответственности с наложением административных штрафов, — рассказали в пресс-службе ярославского УМВД. 

Ярославца оштрафовали на 1500 рублей. 

Мы спросили его, зачем он это сделал. Своей выходкой юноша гордится. В соцсетях же его прозвали «мажорчиком». 

— Сразу видно, какой-нибудь мажорчик решил себя показать, — сделала вывод Августина Фадейчева в группе «Подслушано в Ярославле».

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
26 март 2019 в 10:44

За такое не штраф надо давать, а в обезьянник или на месяц дворы мести отправить. Таким ваши штрафы до лампочки.

Гость
26 март 2019 в 11:21

наверное нужно было квалифицировать как неуважение к власти, по новому)

Гость
26 март 2019 в 10:48

Хочется вспомнить стихи Крылова про стрикозу .

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