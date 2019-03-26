Полиция нашла мажора, который голым танцевал перед мэрией. Как его накажут

22-летний ярославец ярко отметил день рождения, прокатившись полуголым на крыше «Инфинити» у здания мэрии. Свою выходку он записал на камеру и выложил ролик на YouTube. По сюжету он также вскрыл бутылку шампанского, выпил и отшвырнул её в забор. А затем принялся танцевать на проезжей части у здания администрации Ярославля.
Его ролик посмотрели и в управлении МВД по Ярославской области.
— По опубликованному в интернете видеоматериалу сотрудниками полиции проведена проверка, установлен молодой человек. За противоправные действия он привлечен к административной ответственности с наложением административных штрафов, — рассказали в пресс-службе ярославского УМВД.
Ярославца оштрафовали на 1500 рублей.
Мы спросили его, зачем он это сделал. Своей выходкой юноша гордится. В соцсетях же его прозвали «мажорчиком».
— Сразу видно, какой-нибудь мажорчик решил себя показать, — сделала вывод Августина Фадейчева в группе «Подслушано в Ярославле».