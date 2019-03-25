«Посылаю вам проклятья»: гневная колонка ярославны в адрес собачников, не убирающих за своими псами

Мне вот недавно сказали: мол, да ладно, переход от зимы к весне везде некрасив, не только у нас. Мол, грязь, полусырые блеклые фасады домов, всё серо и промозгло. В России ещё плохие дороги, вскрывшиеся от снега и льда, печаль навевают.

В Ярославле странная ситуация: вместе со снегом уходит асфальт, а вот собачьи «делишки» почему-то никуда не уходят. А даже наоборот — дворы и газоны как будто превращаются в собачьи площадки. Куда ни пойдёшь — непременно вляпаешься. Такие подснежники не радуют. Журналист из Ярославля Екатерина Абрамова не выдержала — с гневной речью обратилась к тем, кто выгуливает своих собак где попало и не убирает за ними.

Но нет. Корень депрессивного настроения, которое поражает русского человека в это время года, я полагаю, не в этом. Всё от того, что все мы разом погружаемся в дерьмо. В прямом смысле. Мы ходим по дерьму, оно всюду, от него не спрятаться и не скрыться. Разве что взять лопату и начать грести. Но огромная куча дерьма, полагаю, тоже будет мало радовать глаз.

Господа собачники, не убирающие за своими псинами, я знаю, вас тысячи, и я посылаю вам проклятья.



Между тем ещё в мае власти говорили о том, что вдоль Волжской набережной, например, поставят урны с пакетиками, чтобы владельцы собак могли за ними убирать. И, как мы проверили, урны эти полны пакетов.