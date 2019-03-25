«Посылаю вам проклятья»: гневная колонка ярославны в адрес собачников, не убирающих за своими псами

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Девушка призывает владельцев собак быть более ответственными
В Ярославле странная ситуация: вместе со снегом уходит асфальт, а вот собачьи «делишки» почему-то никуда не уходят. А даже наоборот — дворы и газоны как будто превращаются в собачьи площадки. Куда ни пойдёшь — непременно вляпаешься. Такие подснежники не радуют. Журналист из Ярославля Екатерина Абрамова не выдержала — с гневной речью обратилась к тем, кто выгуливает своих собак где попало и не убирает за ними.
Мне вот недавно сказали: мол, да ладно, переход от зимы к весне везде некрасив, не только у нас. Мол, грязь, полусырые блеклые фасады домов, всё серо и промозгло. В России ещё плохие дороги, вскрывшиеся от снега и льда, печаль навевают.
Но нет. Корень депрессивного настроения, которое поражает русского человека в это время года, я полагаю, не в этом. Всё от того, что все мы разом погружаемся в дерьмо. В прямом смысле. Мы ходим по дерьму, оно всюду, от него не спрятаться и не скрыться. Разве что взять лопату и начать грести. Но огромная куча дерьма, полагаю, тоже будет мало радовать глаз.
Господа собачники, не убирающие за своими псинами, я знаю, вас тысячи, и я посылаю вам проклятья.
Между тем ещё в мае власти говорили о том, что вдоль Волжской набережной, например, поставят урны с пакетиками, чтобы владельцы собак могли за ними убирать. И, как мы проверили, урны эти полны пакетов.
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Обожаю любимое оправдание собачников - люди мусорят, "человек покурил и окурок бросил,даже если урна рядом". Это повод не убирать ваше говно? Серьезно? Нет площадки для выгула - поэтому не буду убирать?
Если нет условий для содержания собаки в городе, которые вам подходят - не заводите. Мне государство не предоставило условий для содержания лошади - ни стойла у подъезда, ни пакетов для гигиены. А могли бы налогоплательщики скинуться, чтобы мне повесили пакетики, и оборудовали пастбище - но нет, грущу, но не завожу.
А в спальных районах не урн,не пакетов нет. Элементарных площадок нет для выгула, а если и есть то до неё идти полчаса минимум, собака за это время все дела сделает. Так пусть поставят урны с пакетами и специальные баки для утилизации, ведь с общим мусором запрещено. Мы говорим за собаками убирать,а просмотрите сколько мусора после людей валяется. Культуры никакой не стало, человек покурил и окурок бросил,даже если урна рядом. Может сначало с людей начать,а потом и требовать все остальное.