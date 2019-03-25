Мэрия продала в частные руки гостиницу «Царьград» в центре Ярославля

Долго пытались и наконец продали. Мэрия Ярославля отдаёт в частные руки гостиницу «Царьград» на улице Андропова, 5/24. Трёхэтажное историческое здание выставляли на продажу с 2016 года, но безуспешно — на аукционы никто не заявлялся. С тех пор стоимость здания упала в цене.

Изначально здание бывшей гостиницы выставили на аукцион за 105,198 миллиона рублей. После семи неудачных аукционов депутаты муниципалитета предлагали понизить его в цене, ведь будущему владельцу и так придётся немало вложиться в содержание дома. Кроме того, здание площадью 2194 квадратных метра является объектом культурного наследия регионального значения, расположено в границах культурного слоя Ярославля 16–17 веков, в зоне ЮНЕСКО. Общая проданная площадь вместе с прилегающей территорией — 1394 квадратных метра.