Мэрия продала в частные руки гостиницу «Царьград» в центре Ярославля

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Её выставляли на аукцион несколько лет подряд
Здание ушло в частные руки
Долго пытались и наконец продали. Мэрия Ярославля отдаёт в частные руки гостиницу «Царьград» на улице Андропова, 5/24. Трёхэтажное историческое здание выставляли на продажу с 2016 года, но безуспешно — на аукционы никто не заявлялся. С тех пор стоимость здания упала в цене.
Изначально здание бывшей гостиницы выставили на аукцион за 105,198 миллиона рублей. После семи неудачных аукционов депутаты муниципалитета предлагали понизить его в цене, ведь будущему владельцу и так придётся немало вложиться в содержание дома. Кроме того, здание площадью 2194 квадратных метра является объектом культурного наследия регионального значения, расположено в границах культурного слоя Ярославля 16–17 веков, в зоне ЮНЕСКО. Общая проданная площадь вместе с прилегающей территорией — 1394 квадратных метра.
— Прошла процедура торгов. Мы ожидаем поступления денежных средств. Сейчас можно сказать только, что аукцион завершился, — ответили в пресс-службе мэрии.
Мы нашли документ об итогах аукциона, в нём сообщается, что изначальную цену здания снизили до 100,132 миллиона рублей. А победителем конкурса стала Виктория Круглова, предложившая 101,5 миллиона рублей.
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