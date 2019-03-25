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Город

Мэрия продала в частные руки гостиницу «Царьград» в центре Ярославля

Её выставляли на аукцион несколько лет подряд

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Здание ушло в частные руки

Фото: Александра Савельева

Долго пытались и наконец продали. Мэрия Ярославля отдаёт в частные руки гостиницу «Царьград» на улице Андропова, 5/24. Трёхэтажное историческое здание выставляли на продажу с 2016 года, но безуспешно — на аукционы никто не заявлялся. С тех пор стоимость здания упала в цене. 

Изначально здание бывшей гостиницы выставили на аукцион за 105,198 миллиона рублей. После семи неудачных аукционов депутаты муниципалитета предлагали понизить его в цене, ведь будущему владельцу и так придётся немало вложиться в содержание дома. Кроме того, здание площадью 2194 квадратных метра является объектом культурного наследия регионального значения, расположено в границах культурного слоя Ярославля 16–17 веков, в зоне ЮНЕСКО. Общая проданная площадь вместе с прилегающей территорией — 1394 квадратных метра. 

Лестница на второй этаж с сохранившимися коваными перилами

Фото: мэрия Ярославля 

— Прошла процедура торгов. Мы ожидаем поступления денежных средств. Сейчас можно сказать только, что аукцион завершился, — ответили в пресс-службе мэрии. 

Мы нашли документ об итогах аукциона, в нём сообщается, что изначальную цену здания снизили до 100,132 миллиона рублей. А победителем конкурса стала Виктория Круглова, предложившая 101,5 миллиона рублей. 

Вид здания изнутри

Гостиницу «Царьград» в Ярославле построил купец Иван Дунаев, какой она задумывалась изначально, читайте в большой истории блистательного отеля.

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Анна Елкина

ТЕГИ

муниципальное имуществоЦарьград

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
25 март 2019 в 19:50

А что ещё не все прибрали бандюки к рукам в России?

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