«Мы парк делаем, а не большую пивную»: мэр приказал избавиться от алкомаркетов в Брагино

Сегодня на утренней планёрке в мэрии обсуждали благоустройство двух парков — Победы в Дзержинском районе и Юбилейного в Ленинском. Оба будут обновлять уже в этом году.



— В парке Победы запланировано размещение скейт-площадки. В Юбилейном парке запланирована реконструкция входа в виде создания арт-объекта, ремонт фонтана, ремонт основных аллей и создание окружной велобеговой дорожки, — отчитались подчинённые перед мэром.

Свои предложения по благоустройству парка Победы добавила общественная палата Ярославля и мэр Владимир Волков.