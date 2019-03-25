«Мы парк делаем, а не большую пивную»: мэр приказал избавиться от алкомаркетов в Брагино

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К какому сроку их должны снести
Мэр возмутился количеством алкомаркетов в парке
Сегодня на утренней планёрке в мэрии обсуждали благоустройство двух парков — Победы в Дзержинском районе и Юбилейного в Ленинском. Оба будут обновлять уже в этом году.
— В парке Победы запланировано размещение скейт-площадки. В Юбилейном парке запланирована реконструкция входа в виде создания арт-объекта, ремонт фонтана, ремонт основных аллей и создание окружной велобеговой дорожки, — отчитались подчинённые перед мэром.
Свои предложения по благоустройству парка Победы добавила общественная палата Ярославля и мэр Владимир Волков.
— По Дзержинскому району мы рекомендовали бы обратить внимание на устройство видеонаблюдения. По практике жизни района — очень много мусора в парке, много кто бросает. Система видеонаблюдения, по нашему мнению, помогла бы навести там должный порядок, — высказалась общественная палата Ярославля.
Мэр предложение не оценил.
— Что касаемо мусора, от камер он точно не убавится. Хорошо, увидели мы, что бросил один или другой гражданин. И что? С видеокамерой за ним никто не побежит, — высказался Владимир Волков. — Нужно отработать все варианты, чтобы запретить те магазины- алкомаркеты в количестве девяти штук. А то получится, что мы сделали большую пивную, а не общую территорию для отдыха. Благоустройство когда закончится, чтобы это всё было закончено.
Главу города уже не впервые беспокоят магазины с алкоголем. В начале марта он попросил составить для него список алкомаркетов.