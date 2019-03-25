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Город

«Мы парк делаем, а не большую пивную»: мэр приказал избавиться от алкомаркетов в Брагино

К какому сроку их должны снести

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Мэр возмутился количеством алкомаркетов в парке

Фото: Александра Савельева 

Сегодня на утренней планёрке в мэрии обсуждали благоустройство двух парков — Победы в Дзержинском районе и Юбилейного в Ленинском. Оба будут обновлять уже в этом году. 

— В парке Победы запланировано размещение скейт-площадки. В Юбилейном парке запланирована реконструкция входа в виде создания арт-объекта, ремонт фонтана, ремонт основных аллей и создание окружной велобеговой дорожки, — отчитались подчинённые перед мэром. 

Свои предложения по благоустройству парка Победы добавила общественная палата Ярославля и мэр Владимир Волков. 

— По Дзержинскому району мы рекомендовали бы обратить внимание на устройство видеонаблюдения. По практике жизни района — очень много мусора в парке, много кто бросает. Система видеонаблюдения, по нашему мнению, помогла бы навести там должный порядок, — высказалась общественная палата Ярославля. 

Мэр предложение не оценил.

— Что касаемо мусора, от камер он точно не убавится. Хорошо, увидели мы, что бросил один или другой гражданин. И что? С видеокамерой за ним никто не побежит, — высказался Владимир Волков. — Нужно отработать все варианты, чтобы запретить те магазины- алкомаркеты в количестве девяти штук. А то получится, что мы сделали большую пивную, а не общую территорию для отдыха. Благоустройство когда закончится, чтобы это всё было закончено.

Главу города уже не впервые беспокоят магазины с алкоголем. В начале марта он попросил составить для него список алкомаркетов

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

парк

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КОММЕНТАРИИ (5)

БрЗд
25 март 2019 в 15:03

Не надо там ничего благоустраивать. Брагино здесь.

Гость
25 март 2019 в 14:17

В парке в "Брагино" поставят только скейт площадку ? мм ясно

Гость
25 март 2019 в 13:56

Нужны патрули, иначе алкашей и криминал не убрать с улиц.

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