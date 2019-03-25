«Надо же делать что-то, что запомнится в жизни»: полуголый пранкер у мэрии объяснил свою выходку

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Парень из Ярославля гордится тем, что сделал
22-летний ярославец ярко отметил день рождения, прокатившись полуголым на крыше «Инфинити» у здания мэрии. Свою выходку он записал на камеру и выложил ролик на YouTube. По сюжету он также вскрыл бутылку шампанского, выпил и отшвырнул её в забор. А затем принялся танцевать на проезжей части у здания администрации Ярославля.
Своей выходкой парень гордится.
— Надо же сделать что-то, что запомнится в жизни, — ответил корреспонденту 76.RU виновник торжества.
Со слов автора видео, запись была сделана позавчера, 23 марта. Блогер продублировал её также в инстаграм с пометками: пранк, пиар, реклама.
Записью заинтересовались правоохранительные органы, устанавливается, какие правила нарушил ярославец. Сам он не переживает на этот счёт.
— Я ничего не нарушил ахахв какой штраф (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — ответил он.
В Сети выходку не оценили.
— Не круто, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Елена Назарова.
— До чего русский народ стал дикий, — высказался Андрей Вознесенский.
— Сразу видно, какой-нибудь мажорчик решил себя показать, — сделала вывод Августина Фадейчева.
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Ну раз сказал, какой там штраф и я ничего не нарушал. Значит наша так называемая доблестная полиция получила от него бонус в виде денежного вознаграждения ! А значит полицейские были в курсе что этого гражданина трогать нельзя!