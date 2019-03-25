«Надо же делать что-то, что запомнится в жизни»: полуголый пранкер у мэрии объяснил свою выходку

22-летний ярославец ярко отметил день рождения, прокатившись полуголым на крыше «Инфинити» у здания мэрии. Свою выходку он записал на камеру и выложил ролик на YouTube. По сюжету он также вскрыл бутылку шампанского, выпил и отшвырнул её в забор. А затем принялся танцевать на проезжей части у здания администрации Ярославля. Своей выходкой парень гордится.

— Надо же сделать что-то, что запомнится в жизни, — ответил корреспонденту 76.RU виновник торжества. Со слов автора видео, запись была сделана позавчера, 23 марта. Блогер продублировал её также в инстаграм с пометками: пранк, пиар, реклама.

Записью заинтересовались правоохранительные органы, устанавливается, какие правила нарушил ярославец. Сам он не переживает на этот счёт.

— Я ничего не нарушил ахахв какой штраф (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — ответил он.