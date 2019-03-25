«Засело в умах чиновников»: в Ярославле деревья покрасят за бюджетные деньги. И это пустая трата

Мы обновили сайт!
Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
Белить стволы деревьев весной — давняя ярославская традиция
В Ярославле в конце апреля в городе планируется провести большой субботник (мы уже сообщали, куда жаловаться, если вас в приказном порядке отправляют на субботник против воли). Скоро в городской черте начнут и белить деревья, как это принято делать каждую весну.
— Побелка начнется во время проведения субботника, если позволят погодные условия, — рассказала директор «Горзеленхозстроя» Вера Кореневская. — Белить деревья, как обычно, будут во всех районах. В первую очередь это касается деревьев, которые наиболее подвержены воздействию внешних факторов и воздействию солнечных лучей.
Деньги на это дело возьмут из тех, что выделены из бюджета на благоустройство города. Однако специалисты считают, что это ненужные траты.
— Деревья белить не нужно, — объяснил урбанист Александр Багно. — Сложно сказать, откуда пошла эта традиция. Она прочно засела в умах чиновников. Они объясняют необходимость побелки защитой от вредителей, солнечных ожогов. И красотой. От вредителей есть более эффективные средства, которые не наносят вреда деревьям. Побелка же нарушает проницаемость коры и её структуру. Солнечным ожогам подвержены молодые деревья, но не все. Чтобы определить, какие именно, нужны специалисты-биологи, которых в администрации нет. Ну а что касается красоты, деревья с белыми стволами выглядят неестественно. Им добавляют не встречающуюся в природе черту — контрастную часть ствола.
Традицию белить деревья в Ярославле городские власти передают из поколения в поколение.
— Это надо делать, — уверял бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Поверьте, если бы это было бесполезно, то на это не тратили бы деньги.
Тем не менее специалисты убеждены — побелка бесполезна.
— Изначально белили плодовые деревья в садах — гашеной известью. И осенью! Чтобы зайцы кору не глодали, гибли спрятавшиеся на зимовку гусеницы, а также чтобы не нагревались стволы на весеннем солнце и не начиналось очень раннее сокодвижение, — объяснил энтомолог Дмитрий Власов. — Побелку повторяли ранней весной, чтобы гусеницы, зимовавшие в подстилке, не лезли по стволам. А вот для чего белят деревья в городах — тайна великая. Не вижу в этом смысла. Вредители стволов преспокойно заселяют и окрашенные деревья, так как они это делают летом, когда «побелка» уже смывается. Тем более им никто не мешает долететь до неокрашенных частей ствола и ветвей и заселить дерево оттуда.
Удобнее читать новости в Telegram? Подписывайтесь на наш канал!
Еще нужно побелить бордюры, нарисовать новую разметку и пешеходные переходы. Но обязательно нужно это делать мелом, чтобы побыстрее смылось, и на следующий год снова осваивать бюджет, а то куда еще деньги девать?
Да не так уж нужна городским деревьям побелка, по крайней мере весной. Кору извёсткой красят, чтоб зайцы и прочие лоси плодовые деревья зимой не глодали, а зачем они средь лета подадутся в город липы грызть? Лучше поищите вакцину от тополиной минирующей моли. Ситуация с ней в городе уже в отдельных районах к катастрофической приближается. Если не сделать прививки деревьям тополя и каштаны загнуться вконец.
Я за покраску деревьев, город выглядит чище и нарядней. В 2018 году на Волжской набережной деревья побелили только до Флотского спуска. А у управления СЖД и до моста так и остались не крашеные. И вообще к этой части набережной отношение хуже, и чистили зимой меньше, и мусор убирают не постоянно и мешков для уборки за собаками всю зиму не было (экономят)...