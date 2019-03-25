«Засело в умах чиновников»: в Ярославле деревья покрасят за бюджетные деньги. И это пустая трата

В Ярославле в конце апреля в городе планируется провести большой субботник (мы уже сообщали, куда жаловаться, если вас в приказном порядке отправляют на субботник против воли). Скоро в городской черте начнут и белить деревья, как это принято делать каждую весну.

— Побелка начнется во время проведения субботника, если позволят погодные условия, — рассказала директор «Горзеленхозстроя» Вера Кореневская. — Белить деревья, как обычно, будут во всех районах. В первую очередь это касается деревьев, которые наиболее подвержены воздействию внешних факторов и воздействию солнечных лучей.



Деньги на это дело возьмут из тех, что выделены из бюджета на благоустройство города. Однако специалисты считают, что это ненужные траты.

— Деревья белить не нужно, — объяснил урбанист Александр Багно. — Сложно сказать, откуда пошла эта традиция. Она прочно засела в умах чиновников. Они объясняют необходимость побелки защитой от вредителей, солнечных ожогов. И красотой. От вредителей есть более эффективные средства, которые не наносят вреда деревьям. Побелка же нарушает проницаемость коры и её структуру. Солнечным ожогам подвержены молодые деревья, но не все. Чтобы определить, какие именно, нужны специалисты-биологи, которых в администрации нет. Ну а что касается красоты, деревья с белыми стволами выглядят неестественно. Им добавляют не встречающуюся в природе черту — контрастную часть ствола.

Традицию белить деревья в Ярославле городские власти передают из поколения в поколение.

— Это надо делать, — уверял бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Поверьте, если бы это было бесполезно, то на это не тратили бы деньги.

