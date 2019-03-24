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Эксперты по интернету рассказали ярославцам, как заставить работать чиновников через Сеть

Лайфхак, который смогут использовать все

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Пишите ваши недовольства в социальных сетях 

Фото: Всероссийский медиафорум «LIKEmedia»

Ярославцам рассказали лайфхак, как сделать так, чтобы чиновники услышали о ваших бедах и немного поработали. На прошедшем в Ярославле медиафоруме LIKEmedia эксперт Института развития интернета Тимофей Ви объяснил, как соцсети могут стать лучшим инструментом для жалоб. 

— Например, вы напишете, что «злодеи сломали лавку у меня во дворе». Если все сработает как надо, эта фраза попадет в мониторинг, после чего к вам в течение суток в комментарии должен прийти чиновник из администрации и хотя бы спросить, где эта лавка находится, чтобы начать ее чинить, — объяснил Тимофей Ви в ходе своей лекции. 

Правда, 100% результата эксперт не обещал, но предложил хотя бы попробовать. Недавно чиновники администрации Ярославля сами подтвердили, что читают жалобы в интернете, и рассказали, куда их писать

Мы знаем ещё один отличный способ, написать нам на почту: 76@rugion.ru

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КОММЕНТАРИИ (3)

Антон
24 март 2019 в 16:41

Чиновникам надо писать на лбу...

Гость
24 март 2019 в 18:51

Злодеи некачественно ремонтируют дороги!

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