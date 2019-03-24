Эксперты по интернету рассказали ярославцам, как заставить работать чиновников через Сеть

Мы обновили сайт!
Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
Лайфхак, который смогут использовать все
Пишите ваши недовольства в социальных сетях
Ярославцам рассказали лайфхак, как сделать так, чтобы чиновники услышали о ваших бедах и немного поработали. На прошедшем в Ярославле медиафоруме LIKEmedia эксперт Института развития интернета Тимофей Ви объяснил, как соцсети могут стать лучшим инструментом для жалоб.
— Например, вы напишете, что «злодеи сломали лавку у меня во дворе». Если все сработает как надо, эта фраза попадет в мониторинг, после чего к вам в течение суток в комментарии должен прийти чиновник из администрации и хотя бы спросить, где эта лавка находится, чтобы начать ее чинить, — объяснил Тимофей Ви в ходе своей лекции.
Правда, 100% результата эксперт не обещал, но предложил хотя бы попробовать. Недавно чиновники администрации Ярославля сами подтвердили, что читают жалобы в интернете, и рассказали, куда их писать.
Мы знаем ещё один отличный способ, написать нам на почту: 76@rugion.ru