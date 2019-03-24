Эксперты по интернету рассказали ярославцам, как заставить работать чиновников через Сеть

Ярославцам рассказали лайфхак, как сделать так, чтобы чиновники услышали о ваших бедах и немного поработали. На прошедшем в Ярославле медиафоруме LIKEmedia эксперт Института развития интернета Тимофей Ви объяснил, как соцсети могут стать лучшим инструментом для жалоб.

— Например, вы напишете, что «злодеи сломали лавку у меня во дворе». Если все сработает как надо, эта фраза попадет в мониторинг, после чего к вам в течение суток в комментарии должен прийти чиновник из администрации и хотя бы спросить, где эта лавка находится, чтобы начать ее чинить, — объяснил Тимофей Ви в ходе своей лекции.