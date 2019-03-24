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Город

Убирался как мог: ярославцы раскритиковали трактор, который ковшом разгребал лужи

Видео необычного способа уборки засняли жители в одном из дворов Ярославля

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Трактор работал как мог

Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com

Необычный способ уборки показал во дворе одного из домов в Ярославле трактор от управляющей компании. На улице Пионерской у дома № 23 он разгребал ковшом большую лужу на разбитой дороге у подъездов. 

Жителям дома эта затея не понравилась.

— Вместо того чтобы сделать правильно канализацию, чтобы вода уходила весной куда положено, нашли другой выход решения проблемы, — анонимно выругался пользователь в группе «Подслушано в Ярославле». 

Жители признаются, что этот двор топит регулярно, а затея коммунальщиков всё же сработала: воды стало меньше. 

У пользователей соцсетей этот пост нашёл поддержку:

— У нас тоже так лужи разгоняли. В итоге, где можно было пройти, всё слякотно стало, а лужа вернулась на место, как и было, — поделилась Юлия Коткова. 

Другие пользователи стали делиться похожими наблюдениями на улицах города. Так, в начале марта ярославцы засняли, как трактор гонял лужу на улице Советской.

Также в Ярославле был случай, когда коммунальщики вычерпывали воду лопатой

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