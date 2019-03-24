Убирался как мог: ярославцы раскритиковали трактор, который ковшом разгребал лужи

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Видео необычного способа уборки засняли жители в одном из дворов Ярославля
Трактор работал как мог
Необычный способ уборки показал во дворе одного из домов в Ярославле трактор от управляющей компании. На улице Пионерской у дома № 23 он разгребал ковшом большую лужу на разбитой дороге у подъездов.
Жителям дома эта затея не понравилась.
— Вместо того чтобы сделать правильно канализацию, чтобы вода уходила весной куда положено, нашли другой выход решения проблемы, — анонимно выругался пользователь в группе «Подслушано в Ярославле».
Жители признаются, что этот двор топит регулярно, а затея коммунальщиков всё же сработала: воды стало меньше.
У пользователей соцсетей этот пост нашёл поддержку:
— У нас тоже так лужи разгоняли. В итоге, где можно было пройти, всё слякотно стало, а лужа вернулась на место, как и было, — поделилась Юлия Коткова.
Другие пользователи стали делиться похожими наблюдениями на улицах города. Так, в начале марта ярославцы засняли, как трактор гонял лужу на улице Советской.
Также в Ярославле был случай, когда коммунальщики вычерпывали воду лопатой.
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