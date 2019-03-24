Убирался как мог: ярославцы раскритиковали трактор, который ковшом разгребал лужи

Необычный способ уборки показал во дворе одного из домов в Ярославле трактор от управляющей компании. На улице Пионерской у дома № 23 он разгребал ковшом большую лужу на разбитой дороге у подъездов.

Жителям дома эта затея не понравилась.

— Вместо того чтобы сделать правильно канализацию, чтобы вода уходила весной куда положено, нашли другой выход решения проблемы, — анонимно выругался пользователь в группе «Подслушано в Ярославле».

Жители признаются, что этот двор топит регулярно, а затея коммунальщиков всё же сработала: воды стало меньше.