«Я не мусорю, не мне и убирать»: ярославцы отказываются бесплатно выходить на субботник

В группе портала 76.RU в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос на тему субботника. Участникам сообщества предложено ответить, пойдут они туда или нет. На данный момент проголосовало более 1200 человек. Подавляющее большинство (86,5%) заявили, что не собираются принимать участие в общегородском субботнике.



— Люди платят деньги, чтобы самим снег убирать и мусор? — высказался Ярослав Мартынов.

— Где ответ «не я мусорю, не мне и убирать»? — ответила Яна Цатурова.



Несмотря на то, что только 13% жителей считают, что наводить порядок в городе — долг его жителей, в комментариях многие планируют выйти убираться.