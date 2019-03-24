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Город

«Я не мусорю, не мне и убирать»: ярославцы отказываются бесплатно выходить на субботник

Жители города считают, что уже достаточно заплатили разным коммунальным службам

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Общегородской субботник запланировали на 20 апреля

Фото: мэрия Ярославля

В группе портала 76.RU в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос на тему субботника. Участникам сообщества предложено ответить, пойдут они туда или нет. На данный момент проголосовало более 1200 человек. Подавляющее большинство (86,5%) заявили, что не собираются принимать участие в общегородском субботнике. 

— Люди платят деньги, чтобы самим снег убирать и мусор? — высказался Ярослав Мартынов. 

— Где ответ «не я мусорю, не мне и убирать»? — ответила Яна Цатурова. 

Несмотря на то, что только 13% жителей считают, что наводить порядок в городе — долг его жителей, в комментариях многие планируют выйти убираться.

— Конечно, пойду. У нас, у бюджетников, выбора нет, — высказалась Татьяна Шонина. 

— В бор выйду за Волгой, если получится, а во дворе, пожалуй, пусть убирают УК, — ответил Серёга Голубев. 

Многие просто не готовы убирать собачья экскременты и мусор, к которому они сами не причастны. 

Тема принудительного выхода на субботники оказалась скандальной в прошлом году. Тогда власти сказали, что сделают с отказавшимися от субботников. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

общегородской субботник

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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
24 март 2019 в 08:35

Всё правильно, субботник это соц. строй от которого весь советский народ так настойчиво отвели , а теперь извините каждый труд должен оплачиваться , с какой радости должны выходить в выходной день , у меня например своих дел хватает в выходной .

Найдобрейший
24 март 2019 в 08:20

молодцы , хоть кто то —что то сделал правильно , для этого есть специально ОПЛАЧИВАЕМЫЕ люди.

Гость
24 март 2019 в 10:15

Служи дурачок получишь значок .

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