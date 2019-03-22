«Нужно улучшать»: мэр Ярославля оценил тротуары

Мэр Ярославля Владимир Волков прошёлся по городским тротуарам. С собо взял главу Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрея Удальцова и главного архитектора города Артёма Цымбалова. Погуляли по тротуарам Московского проспекта.



— Пешеходную инфраструктуру города нужно улучшать и развивать, — пришёл к выводу мэр. — У нас есть план ремонта тротуаров, будем дополнять его точечно, на это будут выделяться дополнительные средства. Для этого и проводился сегодня обход. Где-то необходима замена ограждений, где-то нужны поручни, а где-то нужно применить новые архитектурные решения: работа в целом предстоит большая.