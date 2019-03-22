22 марта пятница
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.74
eur 72.79
  • 13 декабря 2018

    Визит Путина онлайн - вы ничего не пропустите!

    Друзья! У нас новое в формате онлайн-трансляций. Теперь если трансляция открыта в соседней вкладке, вы увидите, сколько новых сообщений в ней появилось. И ещё: смотреть посты трансляции вы можете в любом порядке, который вами удобнее. Просто выберите кнопку "Новые внизу" или "Новые вверху"

    Подробнее
    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 63.74
eur 72.79
Город

«Нужно улучшать»: мэр Ярославля оценил тротуары

Глава города прошёлся по пешеходной части

Поделиться

375
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Владимир Волков взял на прогулку подчинённых

Фото: мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков прошёлся по городским тротуарам. С собо взял главу Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрея Удальцова и главного архитектора города Артёма Цымбалова. Погуляли по тротуарам Московского проспекта. 


— Пешеходную инфраструктуру города нужно улучшать и развивать, — пришёл к выводу мэр. — У нас есть план ремонта тротуаров, будем дополнять его точечно, на это будут выделяться дополнительные средства. Для этого и проводился сегодня обход. Где-то необходима замена ограждений, где-то нужны поручни, а где-то нужно применить новые архитектурные решения: работа в целом предстоит большая.

Также потребовал отремонтировать пешеходный переход у Московского вокзала и заменить старые остановки. 

Тротуар на Московском

Фото: мэрия Ярославля

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

Волковтротуар

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Гостья
22 март 2019 в 16:15

А то я думаю, что сегодня с утра как-то странно кучу дворников гребли асфальт у дороги. Оказывается сегодня именно там гулял и оценивал тротуары Мэр.

ГОСТЬ
22 март 2019 в 15:55

Надо бы им погулять по чётной стороне Ленинградского проспекта между улицей Урицкого и проспектом Дзержинского, где в прошлом году должен был быть произведён ремонт.

Последние новости