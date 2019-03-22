Почти готовы: два ярославских долгостроя откроют уже в этом году

В этом году в Ярославле завершат строительство двух долгостроев. Это анонсировали в правительстве области. Речь идёт о жилом комплексе «Ярославль-Сити» на Московском проспекте у автовокзала, который изначально должен был стать гостиницей. А также о торговом центре «Волков-плаза» на площади Волкова, который строился со скандалом — стройку не одобрял даже Минкульт.

— Сдача объектов планируется во второй половине текущего года, — уточнили в региональном правительстве.

Уже известно, что в торговом центре откроется чайхана, её владелец рассказал о проекте. Стройка стала скандальной из-за пристального внимания к ней ярославских градозащитников и депутатов. Защитники не раз заявляли, что здание слишком выделяется внешним обликом в историческом центре, писали заявление в Генпрокуратуру.