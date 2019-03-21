Многоэтажку в Ленинском районе атаковали жирные крысы

Растаял снег, и наружу вылез мусор, который особенно привлекает обитателей подвалов и канализации — крыс. Кто-то выложил в соцсеть видео, на котором бегают грызуны рядом с домом № 11 на Республиканском проезде. Жители многоэтажки рассказали, что крысы появились там с тех пор, как заварили мусоропровод.
— Это со стороны второго подъезда, где люди выкидывают мусор из окон. А потом удивляются, мол, откуда крысы, — рассказала жительница дома Марина Печенина.
Женщина рассказала, что мусорные баки стоят у соседнего дома, но некоторым соседям, видимо, лень выходить на улицу.
— Прежде, чем заваривать мусорки, надо было травить, но наша управляющая компания на это наплевала. И некоторые жители этого дома стали с балконов мусор выкидывать. Живу в этом доме, они по лестнице бегают как у себя дома, — пишет ещё одна жительница дома Юлия Бездушных.
Подобный случай был в Брагино. Там тоже заварили мусорки, и крысы перебежали в соседнее здание одной компании.