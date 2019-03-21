Многоэтажку в Ленинском районе атаковали жирные крысы

Растаял снег, и наружу вылез мусор, который особенно привлекает обитателей подвалов и канализации — крыс. Кто-то выложил в соцсеть видео, на котором бегают грызуны рядом с домом № 11 на Республиканском проезде. Жители многоэтажки рассказали, что крысы появились там с тех пор, как заварили мусоропровод.



— Это со стороны второго подъезда, где люди выкидывают мусор из окон. А потом удивляются, мол, откуда крысы, — рассказала жительница дома Марина Печенина.



Женщина рассказала, что мусорные баки стоят у соседнего дома, но некоторым соседям, видимо, лень выходить на улицу.

