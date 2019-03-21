Трусы без санитарных книжек: как в Ярославле чиновники гоняли уличных торговцев. Фоторепортаж

Друзья! У нас новое в формате онлайн-трансляций. Теперь если трансляция открыта в соседней вкладке, вы увидите, сколько новых сообщений в ней появилось. И ещё: смотреть посты трансляции вы можете в любом порядке, который вами удобнее. Просто выберите кнопку "Новые внизу" или "Новые вверху"
Участники рейда сами выбирают места для проверки и появляются внезапно
Фото: мэрия Ярославля
В Ярославле городские власти продолжают войну с уличной торговлей, которую развязал бывший мэр Владимир Слепцов. Как только на улице стало чуть теплее, продавцов-лоточников на улицах стало намного больше. Чиновники из администрации Дзержинского района решили, что так быть не должно, и отправились в рейд, чтобы разогнать продающих нижнее бельё, соленья и искусственные цветы с лотков людей.
— Мы разъясняем уличным торговцам, что они могут продавать свою продукцию официально на рынке, но они не хотят, санитарных книжек ни у кого из них нет, — рассказал заместитель главы администрации Дзержинского района Сергей Карханов.
Чтобы торговцам было неповадно возвращаться на насиженные места сразу, как закончится рейд, их наказывают рублём и предупреждают, что облава может повториться. За торговлю в неустановленных местах по закону Ярославской области предусмотрены штрафы от 500 до 5000 рублей.
— Город не получает с уличных торговцев прибыль, так как они не платят за аренду в бюджет, — поделился мнением урбанист Александр Багно. — Они отнимают клиентов у бизнеса, расположенного на первых этажах зданий, тормозя его развитие. И они портят облик города с эстетической точки зрения. Особенно сильна проблема для окраин. При строительстве спальных районов, как правило, не предусматривают достаточно торговых площадей. Но для уличной торговли есть одно исключение. Это исторически сложившиеся барахолки. Несмотря на перечисленные выше недостатки, они оживляют место, привлекая в него людей, которые не поехали бы туда просто так.
Гоняют продавцов-нелегалов в Ярославле власти вместе с полицейскими уже давно. Особо бурную деятельность в этом направлении развернул бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов, объявивший так называемую войну трусам на лотках.
Удобнее читать новости в Telegram? Подписывайтесь на наш канал!