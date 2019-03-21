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Город
Фоторепортаж

Трусы без санитарных книжек: как в Ярославле чиновники гоняли уличных торговцев. Фоторепортаж

Власти наказывают продавцов нижнего белья и солений

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Участники рейда сами выбирают места для проверки и появляются внезапно

Фото: мэрия Ярославля

В Ярославле городские власти продолжают войну с уличной торговлей, которую развязал бывший мэр Владимир Слепцов. Как только на улице стало чуть теплее, продавцов-лоточников на улицах стало намного больше. Чиновники из администрации Дзержинского района решили, что так быть не должно, и отправились в рейд, чтобы разогнать продающих нижнее бельё, соленья и искусственные цветы с лотков людей. 

В Брагино очень много лоточников в районе улицы Волгоградской, в 6-м микрорайоне и на улицах Пионерской, Урицкого и Труфанова

Фото: мэрия Ярославля

— Мы разъясняем уличным торговцам, что они могут продавать свою продукцию официально на рынке, но они не хотят, санитарных книжек ни у кого из них нет, — рассказал заместитель главы администрации Дзержинского района Сергей Карханов.

Во многих районах Ярославля сложились традиционные пункты несанкционированной уличной торговли

Фото: мэрия Ярославля

Чтобы торговцам было неповадно возвращаться на насиженные места сразу, как закончится рейд, их наказывают рублём и предупреждают, что облава может повториться. За торговлю в неустановленных местах по закону Ярославской области предусмотрены штрафы от 500 до 5000 рублей.

Ассортимент товаров у уличных торговцев разный, некоторые торгуют сухофруктами

Фото: мэрия Ярославля

— Город не получает с уличных торговцев прибыль, так как они не платят за аренду в бюджет, — поделился мнением урбанист Александр Багно. — Они отнимают клиентов у бизнеса, расположенного на первых этажах зданий, тормозя его развитие. И они портят облик города с эстетической точки зрения. Особенно сильна проблема для окраин. При строительстве спальных районов, как правило, не предусматривают достаточно торговых площадей. Но для уличной торговли есть одно исключение. Это исторически сложившиеся барахолки. Несмотря на перечисленные выше недостатки, они оживляют место, привлекая в него людей, которые не поехали бы туда просто так.

Бывает, что с лотков торгуют бабушки своими огурцами, но встречаются и те, которые работают на дядю

Фото: мэрия Ярославля

Гоняют продавцов-нелегалов в Ярославле власти вместе с полицейскими уже давно. Особо бурную деятельность в этом направлении развернул бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов, объявивший так называемую войну трусам на лотках.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

городская средауличная торговля

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
21 март 2019 в 17:12

Слава Богу, наконец этих бабок с трусами и огурцами поперли!

Гость
21 март 2019 в 16:58

А ходила бы эта администрация и по другим рейдам. Например, проводили бы рейды по неубранным улицам, не чищенным крышам и штрафовали бы собственников. Эти нарушения побольше вреда приносят, чем уличная торговля трусами, да и внешний вид города нечищенные улицы и огромные сосульки не украшают. А уж сколько людей руки-ноги себе переломали этой зимой, говорить не приходится. Но нет. Администрация только с бабулечками воевать горазда.

tina
21 март 2019 в 16:45

Спасибо Дзержинской администрации за разгон торговцев. Проблемы купить "трусы" нет т.к. в любой сети их продают.... Торгаши пусть идут на рынок, а не превращают улицы города в базар. Гонять надо до тех пор, пока не поймут, что это не компания, заодно и бюджет пополнится немножечко

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