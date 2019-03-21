В центре страшные фасады, а в Брагино — грязные подъезды: за что ярославцы недовольны городом

Муниципальная жилищная инспекция целый год собирает жалобы ярославцев на разные проблемы коммунального характера: от протекающих крыш до грязных подъездов. Чиновники рассказали, чем больше всего недовольны жители разных районов.
Так, жители Кировского и Ленинского районов сокрушаются от вида облезлых фасадов зданий, от проблем с крышами и внутридомовыми инженерными системами в старых домах.
В Красноперекопском районе у ярославцев другие проблемы — благоустройство, которого не хватает вокруг людям.
Во Фрунзенском районе жалуются на некрасивые фасады зданий, проблемы с кровлями и благоустройство.
В Заволжском районе ярославцы говорят о плохом содержании подъездов и проблемах на внутридомовых коммуникациях.
В Дзержинском районе проблемы схожие — грязные подъезды, проблемные коммуникации в доме, страшные фасады зданий.
Чаще всего жалуются именно жители Брагино, за прошлый год от них поступило в жилинспекцию 353 обращения. После таких обращений специалисты выезжают на место, проверяют ситуацию и принуждают ответственных (чаще всего управдома) исправить недостатки. Реже всех жаловались жители центра — 155 заявок.
— Муниципальная жилищная инспекция контролирует исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, своих обязательств. А также контролирует соблюдение требований по содержанию общедомового имущества, своевременного ремонта, — уточняется в документах жилинспекции. — За прошлый год провели 1097 проверок.