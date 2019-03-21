В центре страшные фасады, а в Брагино — грязные подъезды: за что ярославцы недовольны городом

Муниципальная жилищная инспекция целый год собирает жалобы ярославцев на разные проблемы коммунального характера: от протекающих крыш до грязных подъездов. Чиновники рассказали, чем больше всего недовольны жители разных районов.

Так, жители Кировского и Ленинского районов сокрушаются от вида облезлых фасадов зданий, от проблем с крышами и внутридомовыми инженерными системами в старых домах.

В Красноперекопском районе у ярославцев другие проблемы — благоустройство, которого не хватает вокруг людям.