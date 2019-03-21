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Город

В центре страшные фасады, а в Брагино — грязные подъезды: за что ярославцы недовольны городом

Публикуем топ жалоб горожан в мэрию

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Некрасивые фасады волнуют жителей всех районов 

Фото: Александра Савельева

Муниципальная жилищная инспекция целый год собирает жалобы ярославцев на разные проблемы коммунального характера: от протекающих крыш до грязных подъездов. Чиновники рассказали, чем больше всего недовольны жители разных районов. 

Так, жители Кировского и Ленинского районов сокрушаются от вида облезлых фасадов зданий, от проблем с крышами и внутридомовыми инженерными системами в старых домах.

В Красноперекопском районе у ярославцев другие проблемы — благоустройство, которого не хватает вокруг людям. 

Во Фрунзенском районе жалуются на некрасивые фасады зданий, проблемы с кровлями и благоустройство.

В Заволжском районе ярославцы говорят о плохом содержании подъездов и проблемах на внутридомовых коммуникациях. 

В Дзержинском районе проблемы схожие — грязные подъезды, проблемные коммуникации в доме, страшные фасады зданий. 

Чаще всего жалуются именно жители Брагино, за прошлый год от них поступило в жилинспекцию 353 обращения. После таких обращений специалисты выезжают на место, проверяют ситуацию и принуждают ответственных (чаще всего управдома) исправить недостатки. Реже всех жаловались жители центра — 155 заявок. 

— Муниципальная жилищная инспекция контролирует исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, своих обязательств. А также контролирует соблюдение требований по содержанию общедомового имущества, своевременного ремонта, — уточняется в документах жилинспекции. — За прошлый год провели 1097 проверок. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

жильежилищная инспекция

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КОММЕНТАРИИ (1)

Филипп
21 март 2019 в 19:54

А еще мы не довольны низкими зарплатами , безработицей , высокими ценами за ЖКХ мы тоже не довольны ! Работать за еду тоже как то нет желания работать !

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