Ярославцев приглашают добровольно очистить город от незаконной рекламы

Ярославцев приглашают помочь очистить город от незаконных рекламных объявлений. В это воскресенье волонтёры объединения «Неравнодушная Молодёжь» собираются устроить рейд по центру города. В 14:00 они собираются на Красной площади под памятником Владимиру Ленину.



— Каждая незаконная реклама будет зафиксирована и удалена. Все фиксации будут отправлены в прокуратуру, — говорит организатор волонтёрского объединения «Неравнодушная Молодёжь» Вадим Гурьянов.



Чтобы принять участие в акции, нужно прислать хештег #прогулка в сообщения группы.

