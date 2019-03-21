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Город

Ярославцев приглашают добровольно очистить город от незаконной рекламы

Как принять участие в акции

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Организаторы акции советуют взять с собой мусорные мешки, перчатки и скребки

Фото: Вадим Гурьянов

Ярославцев приглашают помочь очистить город от незаконных рекламных объявлений. В это воскресенье волонтёры объединения «Неравнодушная Молодёжь» собираются устроить рейд по центру города. В 14:00 они собираются на Красной площади под памятником Владимиру Ленину.

— Каждая незаконная реклама будет зафиксирована и удалена. Все фиксации будут отправлены в прокуратуру, — говорит организатор волонтёрского объединения «Неравнодушная Молодёжь» Вадим Гурьянов.

Чтобы принять участие в акции, нужно прислать хештег #прогулка в сообщения группы.

Что такое «Неравнодушная Молодёжь»

На этот вопрос ответил руководитель организации Вадим Гурьянов:

— В какой-то момент увидел много проблем в развитии волонтёрства. Собрав команду, в мае 2018-го сделали объединение «Неравнодушная Молодёжь», основными целями которого являются развитие волонтёрства и гражданской активности. На данный момент через нас прошло 300 волонтёров, многие из которых познакомились с этой сферой впервые.

Молодые ребята помогают всем, кому нужна помощь

Фото: Вадим Гурьянов

— Наши активисты развиваются в пяти направлениях: спорт, патриотизм, экология, события, социалка. Можно выбрать то, что нравится, или попробовать себя в разных отраслях.

Постоянный актив включает в себя 60 человек, среди которых и школьники, и студенты, и довольно взрослые люди.

Стать волонтёром и помогать родному городу очень просто. Для этого нужно заполнить анкету, подписаться на рассылку и прийти на любое из мероприятий объединения «Неравнодушная Молодёжь».

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

волонтерствонезаконная реклама

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КОММЕНТАРИИ (7)

Леся
21 март 2019 в 15:16

Платите деньги , тогда пойдем . А за бесплатно пусть Волков идет и работает , все равно ни чего не делает и толку от него нету .

Гость
21 март 2019 в 17:19

бесполезно...я не давал клеить бумажки так баба (до 40) разорвалась что ей детей кормить надо...мой аргумент что подъезд только после ремонта ...не шибко возымел действо...пока я стоял еще троих отогнал...и все из них возмущались.

tina
21 март 2019 в 16:36

Хорошая инициатива!!! А чего только в центре?!? В центре и так получше, чем в других районах убирают в т.ч. и рекламу..... Приезжайте ребята в Брагино!

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