Ярославцев приглашают добровольно очистить город от незаконной рекламы

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Организаторы акции советуют взять с собой мусорные мешки, перчатки и скребки
Фото: Вадим Гурьянов
Ярославцев приглашают помочь очистить город от незаконных рекламных объявлений. В это воскресенье волонтёры объединения «Неравнодушная Молодёжь» собираются устроить рейд по центру города. В 14:00 они собираются на Красной площади под памятником Владимиру Ленину.
— Каждая незаконная реклама будет зафиксирована и удалена. Все фиксации будут отправлены в прокуратуру, — говорит организатор волонтёрского объединения «Неравнодушная Молодёжь» Вадим Гурьянов.
На этот вопрос ответил руководитель организации Вадим Гурьянов:
— В какой-то момент увидел много проблем в развитии волонтёрства. Собрав команду, в мае 2018-го сделали объединение «Неравнодушная Молодёжь», основными целями которого являются развитие волонтёрства и гражданской активности. На данный момент через нас прошло 300 волонтёров, многие из которых познакомились с этой сферой впервые.
— Наши активисты развиваются в пяти направлениях: спорт, патриотизм, экология, события, социалка. Можно выбрать то, что нравится, или попробовать себя в разных отраслях.
Постоянный актив включает в себя 60 человек, среди которых и школьники, и студенты, и довольно взрослые люди.