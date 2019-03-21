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Город

Гендиректор «Теплоэнерго», которого хотели побить рыбинцы, уволился

Руководитель оскандалившегося предприятия написал заявление

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Алексей Потехин дорабатывает в должности гендиректора две недели

Фото: Алексей Потехин/Facebook.com

Генеральный директор рыбинского «Теплоэнерго» написал заявление о увольнении. Проработав чуть больше года, Алексей Потехин сейчас дорабатывает положенные две недели и в первых числах апреля освобождает кресло гендиректора организации. Кто займёт его место, пока не известно. 

— У нас пока нет данных о том, кто будет назначен на это место, — рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. 

Сам Алексей Потехин говорит, что передаёт дела заместителям. 

— Я пока работаю, — сказал Алексей Потехин. — Ввожу в курс всех заместителей по направлениям, на переходный период распределим полномочия, работа «Теплоэнерго» не остановится

Чем собирается заняться после ухода, уже почти бывший руководитель «Теплоэнерго» пока не сообщает. 

Последние месяцы у жителей Рыбинска с «Теплоэнегрого» сложились, мягко говоря, не самые приятные отношения. Из-за завышенных в несколько раз сумм в квитанциях люди выстраивались в огромные очереди к расчётно-кассовому центру. И даже собирались побить руководство компании. 

— Нам так и не передали базу плательщиков, но от очередей удалось избавиться, — сказал Алексей Потехин. — Ошибки в расчетах еще могут быть, но в целом мы смогли нормализовать ситуацию. 

Чтобы уладить ситуацию, администрация Рыбинска сначала потребовала от организации устранить сбой в системе до конца апреля, но теперь решила вмешаться и забрать у компании возможность начислять коммуналку в некоторых районах города. 

— С учетом сложившейся ситуации с выставлением квитанций за отопление и горячее водоснабжение, а также коллективных обращений граждан, проживающих в удаленных районах Слип, Переборы, ГЭС, Волжский, Мариевка, администрацией города совместно с компаниями «Теплоэнерго» и «ИРЦ» принято решение о передаче функции начислений за коммунальные услуги — отопление и горячее водоснабжение — с 1 марта в этих микрорайонах на расчеты в «ИРЦ», — рассказали в администрации Рыбинска. 

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ЖКХ

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