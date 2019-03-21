Гендиректор «Теплоэнерго», которого хотели побить рыбинцы, уволился

Генеральный директор рыбинского «Теплоэнерго» написал заявление о увольнении. Проработав чуть больше года, Алексей Потехин сейчас дорабатывает положенные две недели и в первых числах апреля освобождает кресло гендиректора организации. Кто займёт его место, пока не известно.
— У нас пока нет данных о том, кто будет назначен на это место, — рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Сам Алексей Потехин говорит, что передаёт дела заместителям.
— Я пока работаю, — сказал Алексей Потехин. — Ввожу в курс всех заместителей по направлениям, на переходный период распределим полномочия, работа «Теплоэнерго» не остановится
Чем собирается заняться после ухода, уже почти бывший руководитель «Теплоэнерго» пока не сообщает.
Последние месяцы у жителей Рыбинска с «Теплоэнегрого» сложились, мягко говоря, не самые приятные отношения. Из-за завышенных в несколько раз сумм в квитанциях люди выстраивались в огромные очереди к расчётно-кассовому центру. И даже собирались побить руководство компании.
— Нам так и не передали базу плательщиков, но от очередей удалось избавиться, — сказал Алексей Потехин. — Ошибки в расчетах еще могут быть, но в целом мы смогли нормализовать ситуацию.
Чтобы уладить ситуацию, администрация Рыбинска сначала потребовала от организации устранить сбой в системе до конца апреля, но теперь решила вмешаться и забрать у компании возможность начислять коммуналку в некоторых районах города.
— С учетом сложившейся ситуации с выставлением квитанций за отопление и горячее водоснабжение, а также коллективных обращений граждан, проживающих в удаленных районах Слип, Переборы, ГЭС, Волжский, Мариевка, администрацией города совместно с компаниями «Теплоэнерго» и «ИРЦ» принято решение о передаче функции начислений за коммунальные услуги — отопление и горячее водоснабжение — с 1 марта в этих микрорайонах на расчеты в «ИРЦ», — рассказали в администрации Рыбинска.