Гендиректор «Теплоэнерго», которого хотели побить рыбинцы, уволился

Генеральный директор рыбинского «Теплоэнерго» написал заявление о увольнении. Проработав чуть больше года, Алексей Потехин сейчас дорабатывает положенные две недели и в первых числах апреля освобождает кресло гендиректора организации. Кто займёт его место, пока не известно.



— У нас пока нет данных о том, кто будет назначен на это место, — рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Сам Алексей Потехин говорит, что передаёт дела заместителям.

— Я пока работаю, — сказал Алексей Потехин. — Ввожу в курс всех заместителей по направлениям, на переходный период распределим полномочия, работа «Теплоэнерго» не остановится