«В экстренной ситуации человек превращается в кочерыжку»: колонка о том, как выйти из оцепенения

Вчера решил сгонять в магаз за беленьким новозеландским совиньон-бланом, уж больно сильно захотелось, и, видимо, сам Господь Бог вытолкнул меня из дома ни минутой раньше, ни минутой позже.

Иду по тротуару, на улице лежит бездыханный мужчина, над ним склонился парень, что-то дико ревёт, а вокруг стоят, оцепенев, ещё несколько мужчин — случайных прохожих.

— А-а-а, он не дышит! Помогите! Скорая! Кто-нибудь, скорая! Он умирает!

Смотрит наверх, на окна дома: — Ма-а-ма! Нечеловеческий рёв: — Ма-а-ма-а-а!



Забегу вперёд: отец лет 50 и сын лет 30 вместе вышли из дома. При выходе из подъезда отцу в момент стало плохо, он рухнул на асфальт без признаков жизни. Сын запаниковал, начал в голос звать мать (оставшуюся дома), тормошить лежащего отца, слушать сердце (через куртку) и спустя минуту делать массаж сердца и дыхание рот в рот (как в голливудских фильмах). Подбежал охранник из будки со шлагбаумом, с куском поролона — его подложили под голову. Остановилась пара прохожих.

На этой стадии и подошёл я.

— Скорая! Кто-нибудь! Ма-а-ма!

Охранник поднимает на меня глаза и в состоянии полушока спрашивает:

— А какой телефон скорой?

Первый прохожий (оцепенев):

— 03?

Второй прохожий:

— Это сердце! Наверняка сердце! Я и сам сердечник, как назло, таблетки свои дома оставил!

Я и сам при виде такой картины (лежащий на тротуаре мужик, парень, делающий ему дыхание рот в рот, и в перерывах истошно орущий «Мама!») тоже начал виснуть, но быстро вышел из этого состояния. Которое я, собственно, и хочу описать подробнее.



Понимаете, дорогие друзья, мы живём в собственных представлениях об этом мире, где всё хорошо, по плану, и предсказуемо. Мы выходим из дома на работу, едем туда, работаем, потом перерыв, пересуды, потом снова работаем, выходим с работы, едем домой. Там домашние, ужин, телевизор, спать. Так из месяца в месяц, из года в года, десятилетиями.

Всё настолько предсказуемо, что мы не можем себе представить иной ситуации. Например, что на обеде коллега вдруг неожиданно посинеет, начнёт задыхаться и рухнет. Или, например, что на тебя начнёт падать стена дома, вдоль которого ты идёшь.

Естественная защита у большинства на происходящий форс-мажор: оцепенение. Время раскололось на до и после: всё как в замедленном фильме, как во сне, движения медленные, конечности не слушаются, мозг почти вырубился. Шок!

Вчера я вновь за многие годы поймал именно это непередаваемое ощущение, когда вокруг все стоят, как столбы, а ты единственный, живёхонький, быстренький, бегаешь между ними, да не то что бегаешь — паришь! Это, пожалуй, одно из самых невероятных ощущений, что я испытывал в жизни.



Это был год 2005 что ли. Однажды в разгар дня мы, несколько друзей, шли в начале улицы Свободы в Ярославле, там, где она вытекает из площади Волкова, у «Европы». Ярославцы знают: это довольно оживлённое место.

Иду, и впереди, на тротуаре, ближе к улице Собинова, увидел несколько парней. И боковым зрением — ещё несколько, перебегающих улицу Свободы от троллейбусной остановки.

Я сразу понял — нас сейчас будут мочить.

Не вдаваясь в подробности, преамбула там долгая, нас с дружками тогда перепутали, проблемы были не наши, потом кто-то даже извинялся, в общем, смысл не в этом.

Мордобой был знатным, и очень коротким, секунд тридцать. Мелькают палки, бьются бутылки, я только голову успел закрыть, прижаться к стене дома и отпинываться. Башку мне тогда всё равно рассекли, хоть не пробили, даже шрам под волосами остался. Кровь хлынула прилично, залила одежду.

Я к чему вспомнил этот эпизод: я прекрасно помню лица прохожих. Их в тот момент там было очень много.

Все они замерли. Это как гипноз. Глаза округлены. Человек почти не дышит и не двигается. Конечности парализованы.



Человек не ожидал — идёшь такой на расслабоне по центральной улице города, как ты годами по ней ходил, и за секунду — привычный мир изменился. Атака, мат, кровь, стекло. Человек был не готов. Человек замер.

А ты-то знал! И ты носишься, будучи на адреналине, между этими замершими на тротуаре манекенами со стеклянными глазами. Как ангел, паришь! Твои силы удесятеряются. Глаза безумны. Орёшь сотню отборных матов вслед, бежишь за ними, залитый кровью, у тебя же тоже шок, только адреналиновый!

Замершие человеческие столбики, случайные свидетели произошедшего, когда ты бежишь мимо них вперёд или возвращаешься назад, опускают глаза, когда ты на них смотришь. Страшно! Только не я! Только не смотри на меня!

К одному из самых сильных природных наркотиков — впрыску адреналина — добавляется ещё один: ощущение тотальной власти над людьми, но это вообще тёмная сторона силы, на которую лучше не заходить.

Я вспомнил эти уже забытые ощущения вчера, когда на улице, по которой я ходил сотни раз, случилась эта экстраординарная ситуация. Свидетели замерли и оказались парализованы. Я тоже начал ощущать знакомое: движение времени замедлилось, ты замираешь, ноги становятся ватными, мозг работает всё хуже, так как от него отхлынула кровь. Человек лежит без сознания у твоих ног и умирает, если уже не труп!



Но я чётко понимал это состояние (улицу Свободы-то не пропьёшь), сразу взял себя в руки и набрал 103:

— Добрый день, На улице такой-то у дома такого-то лежит мужчина, стало плохо. Я прохожий. Мужчина лет 50, выглядит нормально, визуально не дышит, начались судороги (при мне у него действительно пошли судороги, зрелище не из приятных). Меня зовут Левин Ян Александрович, мой номер телефона такой-то, я дождусь скорой.

Я стал ждать скорой. За это время мужчина издал совершенно нечеловеческий звук, похожий на звук фонтана кита, и начал глубоко дышать животом (до этого визуально вообще не дышал). Пришёл в сознание. Потом начал хрипеть.

Скорая приехала минут через 12 на другой конец квартала.

У нас же страна супертехнологий — таксисты приезжают на твою геолокацию по приложению, а скорую или пожарных, вызванных на улицу, зачастую встречает полуголый человек в трусах и сланцах, машущий издалека руками: «Сюда, сюда!».

Я сбегал и сориентировал скорую, куда ехать. Мужчину сообща погрузили в машину.

