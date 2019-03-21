Вывели всех людей, спасатели заходят в здание через крышу: в Ярославле эвакуировали торговый центр

В торговом центре «Леруа Мерлен» в Ярославле эвакуировали всех людей, на месте работают пожарные. Спасатели пригнали автокраны и пытаются проникнуть в здание через крышу.
Центр строительных товаров временно не работает.
— Когда мы к «Леруа» подъезжали, на соседней улице уже стояла вся эта батарея машин. Похоже, они готовились, — рассказывает очевидец Роман Гаврилов.
В управлении МЧС по Ярославской области уточнили, что в торговом центре устроили плановые учения.
— По условной опасности произошёл пожар, отрабатываются все действия при пожаре на объекте массового скопления людей. Готовимся в преддверии Единого дня пожарной безопасности, — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.
У спасателей есть график подобных учений в разных торговых центрах города.
За март в этом торговом центре уже вторая эвакуация.