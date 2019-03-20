«Никто не может остаться в стороне»: ярославские студенты устроили акцию против ДТП с детьми

Сегодня днём активисты движения «Молодая гвардия» вышли на центральные улицы города, чтобы напомнить ярославцам о Правилах дорожного движения. Организаторы акции выдавали памятки и светоотражающие браслеты для детей. Выйти на улицу их заставили два несчастных случая, которые произошли 18 марта с разницей в несколько часов. На Резинотехнике и на Пятёрке под колёсами легковушек оказались две 12-летние школьницы. Один из водителей попросту сбежал с места ДТП. Однако его уже вычислили. Мужчину посадили на 14 суток, а автомобиль забрали на спецстоянку.

