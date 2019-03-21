От конных повозок до троллейбусов с Wi-Fi: как изменился ярославский транспорт. Ретрофото

Мы продолжаем смотреть, как изменился Ярославль, и публикуем новую подборку фотографий в рубрике «Ярославль: листаем прошлое». Ранее мы показывали, как с годами изменилась Волжская набережная и другие исторические места в центре города. Сегодня предлагаем посмотреть вам историю развития ярославского транспорта.

1895 год

В конце XIX века самым популярным и, впрочем, единственным видом наземного городского транспорта у ярославцев были конные повозки частных извозчиков. И тогда это место — транспортный узел. Но в 1897 году городская дума заключила договор с бельгийским акционерным обществом на строительство железной дороги на электрической тяге. Уже в 1900 году по улицам Ярославле поехали вагончики синего цвета фирмы «Валькер». Проезд на них стоил относительно дорого, и для ярославцев это был довольно экзотичный вид транспорта. Изначально по городу ездили и устройства типа трамвая, только на конной тяге, но в итоге выбор пал на трамвай, который ездит по рельсам.



Спасский монастырь ещё не был отреставрирован, нет шатра над Угличской башней. Над Спасо-Преображенским собором не три главы с куполами-шлемами, а одна «луковица» со звездами.



Фото 1: архив «ЯрГЭТ» Фото 2: Александра Савельева

1910 год Трамвай в начале XX века в Ярославле развивался стремительно. Рельсами оказалась прорезана вся правобережная часть города. На снимке — ветка, которая через Американский мост соединяла центр Ярославля (нынешнюю площадь Волкова) с Московским вокзалом. Слева на кадре видно комплекс сооружений, в которых находились магазины, гостиница Кокуева, а в советский период — кинотеатр «Луч»; а справа — гостиница «Европа», здание которой было разрушено в конце XX века. Сейчас оно восстановлено, но с рядом отличий — упрощено: нет балкончика на верхнем этаже.

Фото 1: Рastvu.com Фото 2: Александра Савельева

1921 год 20-е годы XX века были очень трудными для ярославских трамвайщиков. К производственным неполадкам, когда хозяйство все более приходило в упадок, прибавились трудности, связанные с полным переустройством жизни. Советский уклад создавался с чистого листа, и никто не мог предположить, что получится в конечном итоге. Из-за бешеной инфляции резко выросли тарифы на проезд, многие пассажиры просто стали ездить «зайцем». Выручка от трамвая настолько сократились, что не хватало даже на покрытие элементарных расходов. Встал вопрос о закрытии движения.

На фото запечатлена укладка мостовой вдоль трамвайных путей на улице Победы. Видно, как улица упирается в особняк Дунаева — это дом, который современные ярославцы из-за архитектурных деталей называют «четверо непьющих». Вдали даже видны башни мусульманской мечети.



Фото 1: архив «ЯрГЭТ» Фото 2: Александра Савельева

1937 год Московский проспект, который начал активно застраиваться в начале ХХ века, стал важной транспортной артерией Ярославля. Акценты времени — брусчатка и деревянные столбы электропередачи вдоль дороги. «Златозвёздный» трамвай на фоне нового комфортабельного жилья под электропроводами — в то время этот снимок давал представление о темпах прогресса в СССР. Сейчас после реконструкции Московского проспекта в 2000-х годах уровень его дорожного полотна существенно поднялся, так что окружающие его постройки утонули примерно на метр.

Фото 1: Рastvu.com Фото 2: Александра Савельева

1941–1945 год Во время Великой Отечественной войны трамвайное движение в Ярославле не останавливалось — были задействованы все построенные к тому времени линии. Пассажиропоток вырос в два раза. Очень активно трамвай использовали для перевозки торфа и других грузов. Также в городе работали санитарные трамваи, доставлявшие эвакуированных и раненых со станции Всполье в больницы и госпитали города.

1949 год Сталинская эпоха культивировала имперский масштаб строительства. Так, на месте разрушенного ансамбля храмов Власьевского прихода возникла цитадель сталинского ампира. Массивное здание стало доминантой площади и видовой точкой с улицы Комсомольской. Видимый здесь участок улицы Свободы вплоть до её пересечения с улицей Собинова по приходу назывался Власьевской улицей.

Произошёл в то время и мощный прорыв в развитии транспортной инфраструктуры — по Ярославлю поехали первые троллейбусы. В июне 1949-го демонтировали много трамвайных путей из-за запуска первой линии троллейбуса от Старого Всполья до Красной площади. Получилось, что трамвайные и троллейбусные линии в Ярославле на тот момент пересекались восемь раз. Причём на троллейбусных штангах уже давно стали нормой угольно-графитовые щётки, а трамвайные штанги по-старинке завершались роликом, поэтому на трамвайных вагонах стали менять токоприёмники и менять контактную сеть.

Фото 1: Рastvu.com Фото 2: Александра Савельева

1960-е годы В эти годы в Ярославле начался массовый демонтаж трамвайных путей в центре города, но в районах этот вид транспорта продолжал развиваться. Именно тогда был заменён номер трамвайного маршрута, возившего пассажиров на «Пятёрку», — № 5, давший народное название целому району, на № 1. В центре же города вместо снятых трамваев появлялись новые троллейбусные маршруты. Транспортная схема в городе перекроилась до такой степени, что люди спрашивали друг у друга на улице «А мне на чём удобнее до Красной площади отсюда доехать?».

На фото — выезд с улицы Первомайской на площадь Волкова. Кроме трамвайных путей, соединявших это место с Московским вокзалом, исчезли балкончики в доме, пристроенном к Знаменской башне. Сейчас об их существовании ничего не напоминает. Но такие балкончики были выразительными архитектурными акцентами.



Еtoretro.ru Фото 1: Фото 2: Александра Савельева

1970-е Трамваи, троллейбусы, автобусы и такси уже давно стали нормой для ярославцев. В городе закрывают автовокзал за Волгой, ведь теперь Октябрьский мост соединяет две части города, и через реку можно ездить на автобусе. У городского транспорта появилось расписание, а пассажиры узнали, что такое час пик. В центре Юбилейной площади долгое время стоял салют — металлическая конструкция, которая очень робко «играла» бегущими огнями вдоль лучей-дуг со звездами на концах. У основания салюта был восьмигранник с надписями выполнить какие-то обязательства перед очередным съездом КПСС. В доме на заднем плане кадра располагался гастроном и кафетерий, где продавались соки (березовый за 11 копеек стакан, томатный — за 10 копеек, яблочный — за 12 копеек и песочные пирожные за 22 копейки). Рядом с этим домом были автоматы с газировкой (5 копеек — с сиропом и 1 копейка — без сиропа за стакан).



OpenYar.ru Фото 1: Фото 2: Александра Савельева

1991 год Торговый переулок мало изменился с 90-х годов прошлого века. Разве что проводов над ним стало больше и увеличилось количество транспорта, у которого здесь конечная остановка. Заезжают сейчас сюда и маршрутки. Кроме того, на этаж подрос дом с аркой на заднем фоне, на улице Комсомольской. Из-за расположенного рядом хлебозавода здесь всегда пахло свежевыпеченным хлебом. Раньше под светофором стоял прилавок на колёсах, с которого торговали ярославскими беляшами.

Фото 1: Павел Кашин Фото 2: Александра Савельева

2000-е годы К началу 2000-х годов в Ярославле у городского пассажирского транспорта львиную долю пассажиров отобрали маршрутки. Наступил период, когда городские власти не только перестали активно развивать транспорт, но и стали плохо следить за тем хозяйством, которое есть. Из-за разбитого трамвайного полотна трамваи стали очень шумными, и горожане прозвали их «погремушками». В середине 2000-х в Ярославле закрывают два популярных маршрута из центра на Красный Перекоп: № 2 и 4, а также трамвай 3-го маршрута. рельсы на улицах Большая Октябрьская и Большая Фёдоровская демонтируют, а также сокращается маршрут трамваев № 1 и 7 — теперь рельсы заканчиваются в районе Бутусовского парка. Там же построили абсолютно неудобную вещь — разворотный треугольник. Но такое ноу-хау от тех властей не прижилось — позже здесь построили обычное разворотное кольцо для трамваев.

Фото 1: Ярослав Лученецкий Фото 2: Александра Савельева

2002 год Трамвайное депо в районе Бутусовского парка было практически с начала XX века. Конечно, трамваи не способствовали сохранению близлежащих зданий, тем более что под нужды депо использовался храм Вознесенский (на фото — слева). А вот постройки промышленного стиля начала XX века, что на дальнем фоне, были утрачены в связи с постройкой торгово-развлекательного центра «Аура». Может, в эстетическом плане это и не был шедевр архитектуры, но в исторической части, тем более в буферной зоне ЮНЕСКО, это был важный штрих городской среды, связанный с первыми шагами её электрификации. Тем более что такие фоновые постройки и определяют исторический колорит городской среды, на который и едут смотреть туристы.

Фото 1: Тram.yarbus Фото 2: Александра Савельева

2004 год Тогда двухвагонные трамваи ещё можно было встретить в Ярославле, но уже реже — последний расцепили в 2007 году. Следующий виток развития ярославские транспортные предприятия получат лишь после 2010 года. А пока власти в отношении транспорта говорят лишь слова «сокращение» и «оптимизация». Зато богатеют частные перевозчики — владельцы маршруток. Если отойти от транспортной темы, то на этом фото нельзя не отметить главную архитектурную и историческую достопримечательность — фабрику, казармы, офисы — историю этого места (до середины XX века это место было окраиной города). Реорганизация Сенной площади в площадь Труда подарила этому зданию выразительный шпиль со звездой. Эта вертикальная доминанта видна издалека, обозначая въезд в город со стороны Всполья. Её силуэт напоминает кремлевскую башню — своеобразный маркер единого советского пространства СССР.

Фото 1: Тram.yarbus Фото 2: Александра Савельева

2019 год В Ярославле обновляется парк автобусов и троллейбусов. Последние даже с защитой от ультрафиолета и Wi-Fi. Трамвайный парк тоже обновился, но вагонами б/у, которые раньше возили пассажиров по Москве. Тем не менее на транспортных предприятиях почти разруха. Небольшие улучшения видны, но на городские маршруты выходят изношенные автобусы и троллейбусы. Недавно власти пообещали разобраться с недобросовестными маршрутчиками, а также заявили о транспортной революции, пообещав внутригородские электрички, трамвай на проспекте Фрунзе и оплату проезда карточками. Пока всё осталось на словах.

Также в этом году произошёл скандал с речным трамвайчиком. Мэр Владимир Волков сообщил, что намерен отменить рейс речного трамвая до Толги. Более трёх тысяч человек приняли участие в опросе 76.RU «Как правильно поступить с речным трамвайчиком до Толги?». Абсолютное большинство участников (92%) заявило, что его нужно во что бы то ни стало сохранить. С открытым письмом к мэру Владимиру Волкову обратился редактор спецпроектов 76.RU Михаил Контуев. Он обвинил чиновника в обезличивании города и выступил в защиту самого душевного транспорта — речного трамвайчика. Также горожане составили петицию за сохранение речного трамвая в Ярославле. В итоге люди отстояли маршрут водного трамвая — власти передумали отменять его.