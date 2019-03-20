«Нам не хватает на уборку»: мэр Ярославля рассказал, как будут чистить город

Сегодня утром мэр Ярославля встретился с журналистами, пообещав честно ответить на все волнующие вопросы.





Один из вопросов задали мы — об уборке города. На планерках в мэрии не раз говорилось о том, что на хорошую уборку в Ярославле не хватает денег и техники, причём значительно.



— Нам не хватает на уборку полмиллиарда. Но мы справляемся с тем, что есть. Будем работать в тех средствах, что есть, — признался мэр Владимир Волков. — Будем закупать технику на летний период и на зимний период.



Также градоначальник рассказал, что эксперты уже создают санитарную карту уборки города. На ней рассчитают количество техники для уборки на зиму и лето, количество реагентов. Распишут подробно все городские участки и ответственных по их уборке.

