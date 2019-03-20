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Город

«Нам не хватает на уборку»: мэр Ярославля рассказал, как будут чистить город

Владимир Волков встретился с журналистами

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Мэр встретился с журналистами в уютной обстановке

Фото: Анна Ёлкина

Сегодня утром мэр Ярославля встретился с журналистами, пообещав честно ответить на все волнующие вопросы. 


Один из вопросов задали мы — об уборке города. На планерках в мэрии не раз говорилось о том, что на хорошую уборку в Ярославле не хватает денег и техники, причём значительно. 

— Нам не хватает на уборку полмиллиарда. Но мы справляемся с тем, что есть. Будем работать в тех средствах, что есть, — признался мэр Владимир Волков. — Будем закупать технику на летний период и на зимний период.

Также градоначальник рассказал, что эксперты уже создают санитарную карту уборки города. На ней рассчитают количество техники для уборки на зиму и лето, количество реагентов. Распишут подробно все городские участки и ответственных по их уборке.

На какие вопросы сегодня отвечал Владимир Волков — читайте в онлайн-трансляции.

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

уборка городамэр

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КОММЕНТАРИИ (6)

вотвамхуенот
20 март 2019 в 09:27

может кто то слишком много ест?

гость
20 март 2019 в 09:50

У него не хватает, а весь город страдает. До Волкова в Ярославле было чище. Может не только в технике дело но и в способности руководить? Или в неспособности руководить? И вообще, его позиция прозрачна как слеза - не будет много денег - не будем убирать, а денег, как известно, много не бывает!

гость
20 март 2019 в 09:26

Да, а те кто до тебя был этого не знали? С деньгами и дурак все уберет

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