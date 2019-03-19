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Центр Ярославля заволокло белым дымом: что случилось

В тумане еле видны автомобили

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Фото: Даниил Грибов

Центр Ярославля заволокло белым дымом. Сквозь густой туман еле видны фары автомобилей, поэтому водители сбавляют ход. Белый туман снял на видео ярославский блогер Даниил Грибов, когда проезжал возле Первомайского бульвара.

— Как вам туман? Видимо, поставили дымовую завесу. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Давайте попробуем её преодолеть, — говорит за кадром Даниил.

В единой дежурно-диспетчерской службе сказали, что причиной тумана стала авария тепловых сетей. На кадрах видно, как рабочие откачивали горячую воду из люка прямо на дорогу.

— Рабочая бригада до сих пор устраняет причину аварии, — сказал диспетчер.

А не так давно из-за аварии затопило Заволжский район. Ярославец снял это на видео.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
19 март 2019 в 18:30

Хорошо, что авария с горячим водоснабжением произошла не в лютые морозы, а то было бы вам Шампанское в холодных квартирах Центра !!

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