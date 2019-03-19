Центр Ярославля заволокло белым дымом: что случилось

Центр Ярославля заволокло белым дымом. Сквозь густой туман еле видны фары автомобилей, поэтому водители сбавляют ход. Белый туман снял на видео ярославский блогер Даниил Грибов, когда проезжал возле Первомайского бульвара.

— Как вам туман? Видимо, поставили дымовую завесу. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Давайте попробуем её преодолеть, — говорит за кадром Даниил.



В единой дежурно-диспетчерской службе сказали, что причиной тумана стала авария тепловых сетей. На кадрах видно, как рабочие откачивали горячую воду из люка прямо на дорогу.

