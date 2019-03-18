Как заставить коммунальщиков работать: после видеоролика 76.RU в Ярославле засыпали тротуар-каток

Очень красиво стало
Не зря я навернулась на этом тротуаре. Похоже, слова, с какими я рухнула на лёд, долетели до городских властей. Сегодня с утра мы проверили — ставший знаменитым на всю Россию тротуар-каток, на котором мы прокатились на коньках, наконец засыпали песком. Ледовая арена исчезла, на её месте теперь вода и песок.
Видимо, всё же есть возможность справляться с гололёдом, пусть и тогда, когда всё само начало таять.
Ярославцы уже подкинули идеи, где ещё можно было бы покататься на коньках.
— Вчера точно так же (только без коньков) пыталась дойти от ДК Добрынина до Лазурного. Это полный... На Свердлова один сплошной каток. Шла почти час, и весь час молилась, чтобы не рухнуть где-то там, — пишет Венера Палютина.
— Ой, в Рыбинск срочно! — пишет Андрей Кириллов. — На Димитрова, у дома № 4 до Димитровского парка. Звучит-то как! Димитровский парк! А потуг к уборке данного объекта в Рыбинске нет. Просто нет. И дорожка для пешеходов вся во льду.