Как заставить коммунальщиков работать: после видеоролика 76.RU в Ярославле засыпали тротуар-каток

Не зря я навернулась на этом тротуаре. Похоже, слова, с какими я рухнула на лёд, долетели до городских властей. Сегодня с утра мы проверили — ставший знаменитым на всю Россию тротуар-каток, на котором мы прокатились на коньках, наконец засыпали песком. Ледовая арена исчезла, на её месте теперь вода и песок.

Видимо, всё же есть возможность справляться с гололёдом, пусть и тогда, когда всё само начало таять.

Ярославцы уже подкинули идеи, где ещё можно было бы покататься на коньках.