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Как заставить коммунальщиков работать: после видеоролика 76.RU в Ярославле засыпали тротуар-каток

Убираем коньки, достаем резиновые сапоги

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Очень красиво стало

Фото: Александра Савельева

Не зря я навернулась на этом тротуаре. Похоже, слова, с какими я рухнула на лёд, долетели до городских властей. Сегодня с утра мы проверили — ставший знаменитым на всю Россию тротуар-каток, на котором мы прокатились на коньках, наконец засыпали песком. Ледовая арена исчезла, на её месте теперь вода и песок.

Видимо, всё же есть возможность справляться с гололёдом, пусть и тогда, когда всё само начало таять.

Ярославцы уже подкинули идеи, где ещё можно было бы покататься на коньках.

Была зеркальная гладь

Фото: Александра Савельева

— Вчера точно так же (только без коньков) пыталась дойти от ДК Добрынина до Лазурного. Это полный... На Свердлова один сплошной каток. Шла почти час, и весь час молилась, чтобы не рухнуть где-то там, — пишет Венера Палютина.

История разлетелась по пабликам

Фото: MDK/Twitter

— Ой, в Рыбинск срочно! — пишет Андрей Кириллов. — На Димитрова, у дома № 4 до Димитровского парка. Звучит-то как! Димитровский парк! А потуг к уборке данного объекта в Рыбинске нет. Просто нет. И дорожка для пешеходов вся во льду.

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Ольга Прохорова

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КОММЕНТАРИИ (2)

Новыймэр
18 март 2019 в 10:07

Это позор для мэрии , на всю Россию прославились , надеюсь Волкова снимут с должности после такого , надо почаще снимать такие ролики .

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