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Стало известно сколько стоит работа дворников в Ярославле в сутки

Генподрядчик нанимает компанию на ручную уборку тротуаров

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Уборку Ярославля ручным трудом оценили в пять миллионов рублей 

Фото: Александра Савельева

Главный подрядчик по уборке города «Городское Спецавтохозяйство» ищет дворников на уборку Ярославля до конца года. Правильнее сказать, работников уже нашли: на портале Госзакупок опубликовали закупку у единственного поставщика  — компании «Компсервис». 

Заплатят за ручную уборку тротуаров Ярославля - пять миллионов рублей. 

— В случае обнаружения ненадлежащего качества результата выполненных работ, подрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством, — уточняется в договоре. 

Компания Компсервис предложила самую низкую цену за ручной труд по уборке тротуаров - 1632 рубля в день. Контракт подписывают до 31 декабря 2019 года. В договоре не прописано, какой именно объём работы будет выполняться за эти деньги. 

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