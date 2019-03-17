Стало известно сколько стоит работа дворников в Ярославле в сутки

Уборку Ярославля ручным трудом оценили в пять миллионов рублей
Главный подрядчик по уборке города «Городское Спецавтохозяйство» ищет дворников на уборку Ярославля до конца года. Правильнее сказать, работников уже нашли: на портале Госзакупок опубликовали закупку у единственного поставщика — компании «Компсервис».
Заплатят за ручную уборку тротуаров Ярославля - пять миллионов рублей.
— В случае обнаружения ненадлежащего качества результата выполненных работ, подрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством, — уточняется в договоре.
Компания Компсервис предложила самую низкую цену за ручной труд по уборке тротуаров - 1632 рубля в день. Контракт подписывают до 31 декабря 2019 года. В договоре не прописано, какой именно объём работы будет выполняться за эти деньги.