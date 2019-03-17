Горит сарай — горит и хата: в выходные Ярославскую область охватило пожарами

Эти выходные оказались суровыми для спасателей — по всей Ярославской области вспыхивают пожары: от незначительных возгораний в квартире, до двухэтажных столбов огня, охватывающего жилые дома.

Больше всего ЧП пришлось на Ростов Великий. Сегодня в три часа ночи на улице Луначарского, 61 загорелся гараж вместе с припаркованной в нём «Нивой». Огонь полностью уничтожил здание гаража. Сильнейший пожар в Рыбинске случился в пятницу вечером, у трассы М-8 вспыхнул расселённый дом.

Ещё два пожара случились в Рыбинске. Одно из ЧП случилось в многоквартирном доме на улице Академика Губкина, 3б. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние жилые помещения.