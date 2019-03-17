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Город

Горит сарай — горит и хата: в выходные Ярославскую область охватило пожарами

Больше всего происшествий пришлось на Рыбинск

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Пожар у жилого дома на улице Луначарского в Ростове

Фото: Управление МЧС по Ярославской области

Эти выходные оказались суровыми для спасателей — по всей Ярославской области вспыхивают пожары: от незначительных возгораний в квартире, до двухэтажных столбов огня, охватывающего жилые дома. 

Больше всего ЧП пришлось на Ростов Великий. Сегодня в три часа ночи на улице Луначарского, 61 загорелся гараж вместе с припаркованной в нём «Нивой». Огонь полностью уничтожил здание гаража. Сильнейший пожар в Рыбинске случился в пятницу вечером, у трассы М-8 вспыхнул расселённый дом

Ещё два пожара случились в Рыбинске. Одно из ЧП случилось в многоквартирном доме на улице Академика Губкина, 3б. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние жилые помещения.

В многоквартирном доме случилось возгорание в квартире

Гораздо хуже ситуация оказалась на улице Авдеева, 8, где сгорел частный дом.

— Пожар начался около девяти часов вечера субботы. Никто не пострадал, — коротко уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

На улице Авдеева сгорело старое деревянное здание

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Анна Елкина

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пожарЧП

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