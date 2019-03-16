Шахты кривые, материалы воруют: в Ярославле не успели сдать в срок 100 лифтов

В пятницу истёк срок, когда подрядчик должен был закончить замену лифтов в ярославских домах, но 100 лифтов до сих пор не запущены. В региональном фонде капремонта фирме, которая занимается заменой лифтов, грозят неустойками по каждому объекту.



— Подрядчик ссылается на кражу материалов в ходе проведения строительных работ на объектах и нехватку рабочих бригад, — рассказали в мэрии Ярославля.



Главе Дзержинского района пожаловались жители дома 9, корпуса 4 на улице Бабича. Лифт здесь меняют с осени прошлого года.

