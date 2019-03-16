Шахты кривые, материалы воруют: в Ярославле не успели сдать в срок 100 лифтов

Жители домов с осени не могут пользоваться лифтами
В пятницу истёк срок, когда подрядчик должен был закончить замену лифтов в ярославских домах, но 100 лифтов до сих пор не запущены. В региональном фонде капремонта фирме, которая занимается заменой лифтов, грозят неустойками по каждому объекту.
— Подрядчик ссылается на кражу материалов в ходе проведения строительных работ на объектах и нехватку рабочих бригад, — рассказали в мэрии Ярославля.
Главе Дзержинского района пожаловались жители дома 9, корпуса 4 на улице Бабича. Лифт здесь меняют с осени прошлого года.
— У нас лифт на ремонте с осени, хотя хотели запустить его через три месяца, он до сих пор не работает, — рассказал житель дома Станислав Заломаев. — Сказали, что шахта смонтирована кривая, хотя раньше всё работало нормально.
На сегодняшний день в эксплуатацию ввели 108 лифтов, ещё 35 находятся в стадии приёмки. На 90 подъёмниках сейчас ведутся работы, ещё по четырём документация передана в обслуживающую лифтовую организацию, а на десяти работы и вовсе не начаты.
В конце февраля на подрядчиков, занимающихся ремонтом лифтов, ругался мэр Ярославля — подозрительно медленно шёл процесс. Чтобы наблюдать за рабочими, в шахтах лифтов восьми ярославских домов чиновники установили камеры, и работа сразу пошла быстрее.