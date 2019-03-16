Больше десятка пожарных машин у «Тандема»: что происходит в торговом центре

Утром пожарные автомобили промчались в сторону Полушкиной рощи, перепугав ярославцев. Больше десятка спецмашин выстроилось на стоянке перед торговым центром «Тандем». Фото выложили в ярославских пабликах.



— Поди «заминировали» в очередной раз, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» Юлия Смирнова.



В МЧС успокоили — никаких ЧП не случилось.



— Там проводятся учения, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

