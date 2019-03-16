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Город

Больше десятка пожарных машин у «Тандема»: что происходит в торговом центре

Ярославцев с утра напугал звук сирен

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Пожарные машины заняли почти всю стоянку перед торговым центром

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com

Утром пожарные автомобили промчались в сторону Полушкиной рощи, перепугав ярославцев. Больше десятка спецмашин выстроилось на стоянке перед торговым центром «Тандем». Фото выложили в ярославских пабликах.

— Поди «заминировали» в очередной раз, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» Юлия Смирнова.

В МЧС успокоили — никаких ЧП не случилось.

— Там проводятся учения, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Дмитрий
16 март 2019 в 12:16

Уважаемая редакция сайта стыдно быть на столько не грамотными что писать с ошибками в названии статьи позор.

Марина
16 март 2019 в 10:41

К Леруа Мерлен в Заволжском районе сегодня утром тоже пожарная машина примчалась в 8:20.

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