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У ярославца, снимавшего снос школы Терешковой, пытались отобрать телефон

Градозащитники обратились в полицию

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Съёмку пришлось прервать, когда подошёл мужчина в капюшоне

Фото: Пётр Губочкин/Facebook.com

В Ярославле на улице Маланова продолжают разрушать школу, в которой училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Возле остатков здания местные жители заметили экскаватор, доламывающий одну из частей строения. 


Ярославец Пётр Губочкин попытался снять снос школы на камеру, но к нему тут же подошёл мужчина, прячущий от объектива лицо под капюшоном.

— Выключите, — грозно сказал он. 

— Не хватайте, это мой телефон! — прокричал снимавший мужчина. — Что за хам!

Телефон Петра не пострадал, но съемку ему пришлось прекратить.

— Территория школы никак не огорожена. Неизвестный, который не представился, пытался отнять телефон у Петра, затем угрожал ему, что у него будут проблемы, — написала на своей странице в «Фейсбуке» градозащитница Ольга Мазанова. — Петр Губочкин вызвал полицию и написал заявление по факту нападения. Также градозащитники написали заявление в полицию по факту сноса исторического здания.

С начала года здание школы дважды горело, а шестого января его деревянную часть полностью разрушили. После этого школу вычеркнули из списка выявленных объектов культурного значения, но общественники с этим не согласились.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

сносздание

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КОММЕНТАРИИ (3)

алекс
16 март 2019 в 08:13

Дались вам эти развалины. Давно пора снести всё. Снесли же дом в котором жила Терешкова и никто не возмущался. А градозащитница пусть берёт лопату и снег убирает. Крику от неё много а толку никакого. А тут глядишь и улицу какую нибудь приведёт в порядок

Гость
16 март 2019 в 10:18

терешкова молчит! значит ей по Фигу

злобныйгном
16 март 2019 в 09:52

а зачем вообще о ней какую то память оставлять? городу не помогает, приезжает только понты колотить, за повышение пенсионного возраста проголосовала, в думе сидит как свадебный генерал. какой смысл?

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