У ярославца, снимавшего снос школы Терешковой, пытались отобрать телефон

В Ярославле на улице Маланова продолжают разрушать школу, в которой училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Возле остатков здания местные жители заметили экскаватор, доламывающий одну из частей строения.





Ярославец Пётр Губочкин попытался снять снос школы на камеру, но к нему тут же подошёл мужчина, прячущий от объектива лицо под капюшоном.



— Выключите, — грозно сказал он.

— Не хватайте, это мой телефон! — прокричал снимавший мужчина. — Что за хам!



Телефон Петра не пострадал, но съемку ему пришлось прекратить.



— Территория школы никак не огорожена. Неизвестный, который не представился, пытался отнять телефон у Петра, затем угрожал ему, что у него будут проблемы, — написала на своей странице в «Фейсбуке» градозащитница Ольга Мазанова. — Петр Губочкин вызвал полицию и написал заявление по факту нападения. Также градозащитники написали заявление в полицию по факту сноса исторического здания.



С начала года здание школы дважды горело, а шестого января его деревянную часть полностью разрушили. После этого школу вычеркнули из списка выявленных объектов культурного значения, но общественники с этим не согласились.

