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Из Туношны запускают рейсы в Казань: когда и за сколько можно улететь

Началась продажа авиабилетов из Ярославля в столицу Татарстана

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Самолёты будут летать в Казань дважды в неделю

Фото: Александра Савельева

Сегодня стартует продажа авиабилетов из Ярославля в Казань. Улететь в столицу Республики Татарстан можно будет со 2 апреля.

— Рейсы будут выполняться авиакомпанией «ЮВТаэро» на комфортабельных 50-кресельных воздушных судах типа CRJ-200, — рассказали в пресс-службе аэропорта Туношна.

Вылет из Ярославля в Казань будет по вторникам в 19 часов и воскресеньям в 12 часов. Стоимость билета на сайте перевозчика указана 3 тысячи 798 рублей.

Кроме Казани из ярославского аэропорта сейчас можно улететь ещё в Санкт-Петербург.

В конце февраля в Туношну привезли нового директора

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
15 март 2019 в 11:06

Из Москвы средняя цена 2000 ?

Егор
15 март 2019 в 10:54

Мне один билет, в один конец, до Петербурга пожалуйста )

Гость
15 март 2019 в 10:41

CRJ-200 хороший самолет, часто летаю им в Казахстан. Маленький но очень маневренный и быстрый.

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