Из Туношны запускают рейсы в Казань: когда и за сколько можно улететь

Сегодня стартует продажа авиабилетов из Ярославля в Казань. Улететь в столицу Республики Татарстан можно будет со 2 апреля.



— Рейсы будут выполняться авиакомпанией «ЮВТаэро» на комфортабельных 50-кресельных воздушных судах типа CRJ-200, — рассказали в пресс-службе аэропорта Туношна.

Вылет из Ярославля в Казань будет по вторникам в 19 часов и воскресеньям в 12 часов. Стоимость билета на сайте перевозчика указана 3 тысячи 798 рублей.



Кроме Казани из ярославского аэропорта сейчас можно улететь ещё в Санкт-Петербург.

