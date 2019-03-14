Ярославцы выстроились в очередь в три этажа к судебным приставам: что случилось

Люди стоят в очередь к приставам
К судебным приставам на улице Чайковского, 40 образовалась огромная очередь длиной в три этажа. Ярославцы негодуют от такого беспредела. Говорят, что раньше такого не было. Неужели что-то изменилось в работе судебных приставов? Сколько приходится стоять в очереди, почему вдруг она появилась и что сказали судебные приставы, читайте в нашем материале.
К судебным приставам стоят кто зачем. Кто-то хочет получить справку об отсутствии алиментов, чтобы получить компенсацию за детский сад, кто-то хочет разобраться, почему приставы списали деньги с карты за уже оплаченные штрафы ГИБДД. Когда приходит новенький, первый вопрос:
— Это что, все к приставам? Это что, очередь такая? До третьего этажа?!
После этого новичок покорно примыкает к очереди и ждёт.
В среднем ожидание в очереди примерно минут 20. Так, по крайней мере, нам сказало большинство. Надо сказать, что очередь действительно движется достаточно быстро.
— А вот я стою уже 45 минут, — возмущается одна из тех, кто пришёл к приставам.
Мы пытаемся попасть с лестничного проёма в коридор к кабинетам. Оказалось, не так просто. На входе стоит охрана, пускают за дверь по 1–2 человека, проверяют сумки.
— Почему у вас такая большая очередь? — спрашиваем, когда удается заглянуть.
— Потому что вы нас от работы отвлекаете, — не моргнув глазом говорит охранник.
— Так мы на одну секунду.
— А здесь все на секунду. Мы на вопросы не отвечаем. Идите в главное управление.
Мы связались с пресс-службой судебных приставов, чтобы уточнить, как часто у них такой ажиотаж.
— Народу так много, потому что все, видимо, решили прийти в одно время и в один день. Мы принимаем дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Кроме того, мы постоянно проводим дни открытых дверей. В эти дни каждый может прийти и задать интересующий его вопрос, получить необходимые документы. Но почему-то в дни открытых дверей приходят два-три человека. Хотя мы постоянно сообщаем об этом на нашем сайте. Также получить все услуги УФССП можно через портал Госуслуг, — сказали в службе судебных приставов по Ярославской области. - Досматривать вещи - это наша обязанность. Чтобы обеспечить безопасность как приставов, так и граждан пришедших на приём. Благодаря грамотным действиям приставов удаётся ликвидировать проносы запрещённых предметов. Уйма случаев было в других субьектах.
Следующий день открытых дверей пройдет 29 марта по адресу: проспект Октября, д. 17г, кабинет № 207. Узнать интересующую вас информацию вы можете по телефонам: (4852) 32-17-78 с 09:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).