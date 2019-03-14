Приложение Wink Ростелекома жители ЦФО установили 645 тысяч раз

Сервис Wink от «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тысяч уникальных пользователей. Жители Ярославской области установили приложение более 13 тысяч раз. Из них на устройства Smart TV от Samsung — более семи тысяч, ещё три тысячи — на гаджеты под управлением Android, а третье место уверенно держат Smart TV LG — такой способ выбрали более тысячи абонентов Ярославского региона.



Приложение Wink — это ОТТ-сервис от «Ростелекома», в котором можно смотреть фильмы и сериалы на любой вкус на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и устройствах Smart TV. С помощью цифрового решения абоненты могут управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду, скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн.



— По данным британских аналитиков*, наша страна занимает второе место в мире по уровню пиратства. Поэтому мы не просто продаем контент — мы делаем этот процесс удобным, простым, а главное, эмоционально оправданным. Когда дома стоит телевизор с функционалом Smart TV и есть буквально несколько минут, чтобы выбрать фильм и начать просмотр, не хочется ни качать видео, ни думать о качестве картинки, ни смотреть рекламу. Для нашего пользователя основная мотивация выбрать Wink — это в первую очередь удобство и экономия времени, а потом уже полностью легальный контент, — рассказал директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ерастов.



Чтобы получить доступ к коллекции Wink, нужно скачать приложение в Google Play, AppStore или через Smart TV и пройти несложную регистрацию. Более подробную информацию можно найти на сайте сервиса или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».



* Данные британской аналитической компании MUSO из отчёта MUSO`s 2017 Annual Piracy Reports.