Просят денег у Минстроя: города Ярославской области отправили на конкурс проекты благоустройства

— Углич, Данилов и Гаврилов-Ям не смогли выиграть в прошлом году и постараются сделать это в 2019-м, — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в фейсбуке. — Пошехонье и Любим — два новых участника. Все пять проектов учитывают историческую и культурную идентичность территорий.

