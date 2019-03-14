Просят денег у Минстроя: города Ярославской области отправили на конкурс проекты благоустройства

В Пошехонье решили благоустроить стрелку рек Согожи и Пертомки
Пять городов Ярославской области пытаются получить деньги Минстроя на своё благоустройство. Данилов, Гаврилов-Ям, Углич, Любим и Пошехонье отправили проекты на конкурс.
— Углич, Данилов и Гаврилов-Ям не смогли выиграть в прошлом году и постараются сделать это в 2019-м, — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в фейсбуке. — Пошехонье и Любим — два новых участника. Все пять проектов учитывают историческую и культурную идентичность территорий.
Тех, кто получит в этом году федеральные гранты на реализацию своих проектов, Минстрой назовёт к началу лета.