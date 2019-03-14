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Просят денег у Минстроя: города Ярославской области отправили на конкурс проекты благоустройства

Рассматриваем, как они могут измениться

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В Пошехонье решили благоустроить стрелку рек Согожи и Пертомки

Фото: Дмитрий Миронов/Facebook.com

Пять городов Ярославской области пытаются получить деньги Минстроя на своё благоустройство. Данилов, Гаврилов-Ям, Углич, Любим и Пошехонье отправили проекты на конкурс. 

Свой проект регенерации исторического ядра города представили в Любиме

Фото: Дмитрий Миронов/Facebook.com

— Углич, Данилов и Гаврилов-Ям не смогли выиграть в прошлом году и постараются сделать это в 2019-м, — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в фейсбуке. — Пошехонье и Любим — два новых участника. Все пять проектов учитывают историческую и культурную идентичность территорий.

В Угличе развитие исторического центра города решили начать с благоустройства улицы Спасской

Фото: Дмитрий Миронов/Facebook.com

Тех, кто получит в этом году федеральные гранты на реализацию своих проектов, Минстрой назовёт к началу лета.

В Гаврилов-Яме решили облагородить фабричный пруд

Фото: Дмитрий Миронов/Facebook.com

Проект благоустройства Советской площади Данилова

Фото: Дмитрий Миронов/Facebook.com

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