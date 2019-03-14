Ярославским школьникам стало проще поступить в ГИТИС

Для талантливых ребят из Ярославля и области впервые запущена система подготовительных онлайн-курсов и заочных предварительных вступительных испытаний в легендарный вуз, где учились Чулпан Хаматова, Александр Абдулов, Валерий Золотухин, Алла Пугачева, Дмитрий Певцов, Андрей Звягинцев. МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в области образования, культуры и искусства.



Школьники могут прямо из дома в режиме онлайн проходить подготовку к поступлению в крупнейший театральный вуз Европы. На сайте проекта Pokolenie.mts.ru запущены курсы для абитуриентов вуза. Их специально разработали педагоги ГИТИСа по разным направлениям театрального искусства.



Затем любой может принять участие в театральном онлайн-конкурсе, который станет базой для прохождения первого тура творческого прослушивания. Нужно лишь снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая загрузить его на сайт проекта МТС.



Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Лучшим будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре, которые организует МТС.



— Талантливые дети не всегда рождаются в Москве и очень часто — в не самых обеспеченных семьях. Не все родители готовы оплачивать своим детям поездку в Москву, чтобы те попытали счастье и попробовали поступить в ГИТИС. Поэтому я искренне признателен проекту «Поколение М», с которыми вместе мы делаем в этом году ещё один шаг вперёд, чтобы возможности наших абитуриентов были равными, независимо от того, где кто родился и вырос, — рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.



Что такое «Поколение М»?



«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.



Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте Pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

