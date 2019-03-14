«Каток. Бесплатно. Возможны травмы»: ярославцы просят мэрию посыпать тротуары или выдать коньки

Ольга 14 март 2019 в 10:33

Мне вообще не понятно, почему вдруг городские власти решили, что теперь лед на тротуарах -это норма?!!!!!

Никогда такого не было. По-моему первый год такой беспредел!

И управляющие компании, и магазины с них быстро взяли пример.

Подхожу ко входу в универмаг на Свободе и... с трудом захожу, балансируя по голому льду. А если пожилой человек?

Магазин "Магнит"- с трудом поднимаюсь по лестнице....

Почему никто не посыпает песком свои территории?!!!!