«Каток. Бесплатно. Возможны травмы»: ярославцы просят мэрию посыпать тротуары или выдать коньки

Пройти по такому льду особенно сложно пожилым людям
Вернувшиеся в Ярославль минусовые температуры сделали из тротуаров ровные и блестящие катки. Льдом покрыты пешеходные дорожки не только во дворах, но и на центральных улицах города. Ярославцы выкладывают в соцсети снимки и просят сделать хоть что-то, чтобы можно было передвигаться по городу.
— Вот так выглядит въезд во двор домов 47–49 по улице Чкалова, — разместила фотографии обледенелых тротуаров Юлия Смирнова в группе «Барахолка» в фейсбуке. — Тротуары сплошь покрыты толстым слоем льда. Обращаю внимание, что в домах живут пенсионеры, родители с маленькими детьми. Да и какой нормальный взрослый человек сможет пройти по такому? Особенно вечером при отсутствии нормального уличного освещения. Просить уже не хочется, устали за зиму. Требую принять меры.
— Мы по Свободе прошлись, чуть ноги не переломали, — написала Татьяна Егорина. — А Пятёрка — вообще жесть!
Пока одни ярославцы возмущаются, другие практикуются в остроумии.
— Дорогие гости города, приглашаем покататься по тротуарам на проспекте Ленина, — написали в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Бесплатно. Каток круглосуточный. Отсутствие травм не гарантируем.
Жители Ярославля просят мэрию посыпать тротуары песком или выдать всем коньки.
О резком похолодании сообщили синоптики. Как долго продержится мороз и когда в Ярославль придёт тепло.
Мне вообще не понятно, почему вдруг городские власти решили, что теперь лед на тротуарах -это норма?!!!!!
Никогда такого не было. По-моему первый год такой беспредел!
И управляющие компании, и магазины с них быстро взяли пример.
Подхожу ко входу в универмаг на Свободе и... с трудом захожу, балансируя по голому льду. А если пожилой человек?
Магазин "Магнит"- с трудом поднимаюсь по лестнице....
Почему никто не посыпает песком свои территории?!!!!
При всем при том каток во всем городе - следствие невывезенных сугробов, а не только заморозков ночью. В них причина. Днем даже лежащий на обочине снег тает и дает воду на дорогу и тротуар, ночью она замерзает. И так до мая месяца. Надо было снег вывозить, но никто этого не делал.