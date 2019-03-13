15 лет высоких скоростей: «МегаФон» в Ярославле отметил день рождения

На этой неделе «МегаФон» в Ярославле отметил свой 15-й день рождения и вручил подарки корпоративным клиентам, которые успешно развивают свой бизнес, первыми подключившись к оператору в далеком 2004 году.



Одним из тех, кто поздравил «МегаФон» с юбилеем, стал директор департамента информатизации и связи правительства Ярославской области Александр Догадин.



— «МегаФон» — важный игрок на рынке телекома. В нашем регионе многие проекты были реализованы благодаря именно этому оператору. Уверен, впереди у «МегаФона» еще много новых достижений, сейчас же на повестке дня — внедрение цифровых сервисов. Желаю компании процветания и надеюсь на плодотворное сотрудничество по развитию цифровой экономики в регионе, — сказал Александр Догадин.



Базовые станции «МегаФона» 2G появились в Ярославле 12 марта 2004 года. Спустя пять лет в нашем регионе появилось третье поколение связи, и именно абоненты «МегаФона» первыми получили доступ к 3G-скоростям. Не менее знаковым для Ярославля стал запуск «МегаФоном» технологии LTE в 2013-м, а затем и LTE Advanced — в 2016-м. Именно абоненты «МегаФона» в Ярославле первыми смогли протестировать качество связи этих стандартов.



— К юбилейному 2019 году мы подошли с такими скоростями мобильного интернета, которых больше нет ни у кого в нашем городе. А ведь именно высокая скорость мобильной передачи данных сегодня стала во многом определяющим фактором не только для развития бизнеса, но и для решения повседневных бытовых вопросов. Количество абонентов, перешедших на смартфоны, постоянно растет. Становится всё больше не только желающих смотреть видео онлайн и в отличном качестве, но и самих стримеров. Наша сеть справляется со всеми нагрузками, потому что мы с самого начала приняли решение работать на опережение и первыми внедрять самые перспективные технологии, — отметил директор Ярославского отделения компании «МегаФон» Сергей Обичкин.



Напомним, что, по данным исследования скоростей мобильного интернета, проведенного компанией Ookla (разработчик приложения Speedtest) в последнем квартале 2018 года, абоненты «МегаФона» могут рассчитывать на скоростной интернет-серфинг. В Ярославле средний результат у оператора превысил 37 Мбит/с, а 4G-интернет показал от 47 Мбит/с до 83 Мбит/с*.

