Появилась вакансия в команде мэра Ярославля: как попасть на элитное место

Мэр Ярославля Владимир Волков будет лично проводить собеседование с кандидатами
Отдел кадров мэрии Ярославля объявил об открытой вакансии руководителя управления информационной политики. Ну или как это управление привыкли называть — пресс-служба.
— В ближайшее время на официальном сайте мэрии Ярославля в разделе «Муниципальная служба» будет размещена информация о начале приёма заявок на конкурсный отбор на эту должность, — сообщили в управлении муниципальной службы и кадров мэрии Ярославля.
Как стало известно 76.RU, главным критерием для рассмотрения резюме будет наличие полного высшего образования и опыт работы по профессии (на муниципальной службе) от двух лет. В первую очередь будут рассматривать заявки от коллег, подходящих по требованиям и состоящих в кадровом резерве. В случае, если среде резервистов не найдется подходящего кандидата, то будет объявлен открытый конкурс на прием заявок.
— Собеседование на данную должность проходит в два этапа: тестирование на базе Института развития стратегических инициатив и собеседование с прямым руководителем — мэром Ярославля Владимиром Волковым, — уточнили кадровики из городской администрации.
Правда, сколько будут платить за работу, в мэрии не говорят. Ссылаются на то, что это конфиденциальная информация. Но обещают, что от желающих поработать не будут скрывать эту важную информацию и озвучат её на собеседовании.
— Эта работа сложная и напряжённая, но интересная и динамичная, — поделилась впечатлениями бывший руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Светлана Израйлева. — В основном работа связана с прямым взаимодействием со СМИ и с адаптацией сложной чиновничьей информации для жителей города. Ярославская журналистика непростая — сотрудники средств массовой информации всегда держат в тонусе.
Также Светлана сообщила, что у специалистов пресс-службы мэрии ненормированный рабочий день и работа в выходные и праздники — обычное дело.
На днях должность стала вакантна после того, как из мэрии уволилась Светлана Израйлева. Причем произошло это очень резко, поэтому кадровики не успели подыскать нового специалиста. Свой уход она объяснила личными обстоятельствами и уточнила — нового руководителя пресс-службы пока нет.
Владимир Волков родился в 1975 году в Люберецком районе Московской области в семье энергетика и воспитательницы. В 90-м году после школы поступил в ПТУ, а после устроился работать по специальности — технологом на советско-греческое предприятие «Совмехкастория». В 1997 открыл собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2006-го по 2011-й учился в педуниверситете на юриста. С 2009 был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского, и теперь перешёл на работу в мэрию Ярославля. Сюда он приехал одновременно со слухами о связях с подмосковными криминальными кругами.
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