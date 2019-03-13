Появилась вакансия в команде мэра Ярославля: как попасть на элитное место

Отдел кадров мэрии Ярославля объявил об открытой вакансии руководителя управления информационной политики. Ну или как это управление привыкли называть — пресс-служба.

— В ближайшее время на официальном сайте мэрии Ярославля в разделе «Муниципальная служба» будет размещена информация о начале приёма заявок на конкурсный отбор на эту должность, — сообщили в управлении муниципальной службы и кадров мэрии Ярославля. Как стало известно 76.RU, главным критерием для рассмотрения резюме будет наличие полного высшего образования и опыт работы по профессии (на муниципальной службе) от двух лет. В первую очередь будут рассматривать заявки от коллег, подходящих по требованиям и состоящих в кадровом резерве. В случае, если среде резервистов не найдется подходящего кандидата, то будет объявлен открытый конкурс на прием заявок.

— Собеседование на данную должность проходит в два этапа: тестирование на базе Института развития стратегических инициатив и собеседование с прямым руководителем — мэром Ярославля Владимиром Волковым, — уточнили кадровики из городской администрации. Правда, сколько будут платить за работу, в мэрии не говорят. Ссылаются на то, что это конфиденциальная информация. Но обещают, что от желающих поработать не будут скрывать эту важную информацию и озвучат её на собеседовании. — Эта работа сложная и напряжённая, но интересная и динамичная, — поделилась впечатлениями бывший руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Светлана Израйлева. — В основном работа связана с прямым взаимодействием со СМИ и с адаптацией сложной чиновничьей информации для жителей города. Ярославская журналистика непростая — сотрудники средств массовой информации всегда держат в тонусе. Также Светлана сообщила, что у специалистов пресс-службы мэрии ненормированный рабочий день и работа в выходные и праздники — обычное дело.