Из большинства регионов России сбегают люди: как обстоят дела в Ярославской области

Люди с удовольствием едут в Москву, Тюмень, Калининград и даже немного в Ярославль
Специалисты Росстата подготовили данные по миграции населения по регионам России. На основе этих данных Telegram-канал «Псковская губерния» вычислил, где людям нравится жить, а откуда попросту сбегают.
Больше всего в 2018 году людей уехало из Омской области (12 102 человека), Республики Дагестан (11 008) и Саратовской области (10 348).
Прибавилось населения в 18 регионах из 85. Больше всего людей переехали в Москву и Московскую область (204 242 человека), Краснодарский край (47 570) и Ленинградскую область (43 741). Также в списке регионов, куда приезжают люди, оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Новосибирская область, Севастополь, Воронежская область, Крым, Белгородская область, Ингушетия, Татарстан, Адыгея, Калужская область, Чукотчкий автономный округ и Ярославская область.
— Население Ярославской области за 2018 год увеличилось на 396 человек, — уточнили авторы рейтинга.
В 67 из 85 регионов России за прошлый год людей стало меньше. Хотя, согласно данным другой статистики, где учитывалась не только миграция, но и смертность, в Ярославской области жителей за год стало меньше.
Сейчас закат Ярославля. Стандарты жизни упали по всем направлениям. Вот в этом году будем бесконечно скользить по невывезенному снегу до самого лета. Поликлиники-ужас, как и тарифы ЖКХ и зарплаты. Дооптимизировались, что самое циничное - все сделано сознательно, а не случайно. Грязь. Ямы - визитная карточка города. Бесконечное точечное уплотнение населения и отсутствие парковок надоели. Хотя родился и вырос здесь, большую часть жизни прожил, готов уехать. Золотые времена Ярославля - советские.
Я и сам приехал в Ярославль, родня вся тут и с этих мест. Только думаю нечего здесь делать как и в целом в стране. В ЕС надо уезжать там нормально.
На 396 человек , мда . Очень много смертности в Ярославле , а так же мало рождаемости так как качество жизни города ни какое : безработица , плохая экология , маленькие зарплаты 15-20 тысяч ( если все таки найдешь какую нибудь работенку ) , коммунальные платежи только 8 тысяч , просто все хотят жить а не выживать . По этому дорогие мои начинайте присматривать работу в более перспективных городах России , и уезжайте . В этом городе уже ни чего хорошего не будет . Я перееду в другой регион в течении года .