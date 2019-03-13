Из большинства регионов России сбегают люди: как обстоят дела в Ярославской области

Специалисты Росстата подготовили данные по миграции населения по регионам России. На основе этих данных Telegram-канал «Псковская губерния» вычислил, где людям нравится жить, а откуда попросту сбегают.



Больше всего в 2018 году людей уехало из Омской области (12 102 человека), Республики Дагестан (11 008) и Саратовской области (10 348).



Прибавилось населения в 18 регионах из 85. Больше всего людей переехали в Москву и Московскую область (204 242 человека), Краснодарский край (47 570) и Ленинградскую область (43 741). Также в списке регионов, куда приезжают люди, оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Новосибирская область, Севастополь, Воронежская область, Крым, Белгородская область, Ингушетия, Татарстан, Адыгея, Калужская область, Чукотчкий автономный округ и Ярославская область.

