Умный город, умные устройства: в Ярославле заработала сеть для интернета вещей

Первая в Ярославле сеть для сервисов и устройств интернета вещей на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT) развернута в Ярославле и области. Она поддерживается в регионе большинством базовых станций МТС в стандарте LTE.



Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, агробизнес, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления «умного города», безопасность объектов. «Умные» парковки, «умное» видеонаблюдение, акустическая система мониторинга безопасности улиц, система контроля городского освещения, «умный» лифт, «умные» мусоросборники, решения для животноводства, растениеводства — все это возможно организовать на базе новой инфраструктуры. Она призвана обеспечить быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств — датчиков, сенсоров и счетчиков.



— Мы видим большой потенциал в развитии технологий на базе интернета вещей в Ярославском регионе, который нацелен на привлечение инвестиций, развитие промышленности, сельского хозяйства. Регион как туристический центр «Золотого кольца» нуждается в улучшении городской инфраструктуры. Во всех этих отраслях востребованы умные устройства и IoT-сервисы. Распространение решений на основе интернета вещей уже изменило наши представления о бизнес-процессах — организации, которые их внедряют, имеют весомое конкурентное преимущество, — прокомментировал Алексей Сальва, директор ярославского филиала МТС. — Сеть промышленного интернета вещей в перспективе поможет бизнесу и госструктурам существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств. Оптимизация произойдет за счет преимуществ новой технологии над существующими стандартами для M2M.



По сравнению с существующими стандартами для M2M, сеть NB-IoT обладает увеличенной емкостью, высокой радиочувствительностью, долгим сроком службы и низкой стоимостью радиомодулей. Пользователи смогут подключать к базовой станции десятки тысяч устройств. Они становятся практически автономными: способны работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Строительство и тестирование сети нового стандарта в Ярославле — часть большой федеральной программы, по которой до конца 2019 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в нескольких крупных регионах России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами. Сеть NB-IoT развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung, Cisco.

