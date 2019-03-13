Аллея хот-догов, велосипедная трасса и бани на реке: что появится у колеса обозрения

Которосльную набережную от парка Тысячелетия до проспекта Толбухина планируют застроить практически полностью. Рассматриваем поближе проект благоустройства пустыря за колесом обозрения. План этой территории опубликовала мэрия Ярославля: здесь вырастет жилой район из 8–10-этажных зданий, появится детский сад и большой парк. Последний обещает быть масштабным и необычным по своей задумке для нашего города. Так, в проекте есть не только обустроенная набережная, но и несколько выходов к воде, пирс с террасной доской и модный памп-трек — специальная велосипедная трасса с неровностями. Она расположится прямо за колесом обозрения, а рядом обустроят аллею хот-догов и кафе. Перед колесом появятся небольшие помещения для проката инвентаря, туалеты. На берегу обустроят пляж и бани на реке, а в самом парке поставят три теннисных корта и даже кинотеатр под открытым небом.

Однако этот проект вызывает споры в городе. — При реализации проекта планировки «Ташир» планируется возвести жилой квартал, рассчитанный на 2285 жителей. Планируется встроенно-пристроенный детский сад на 133 места, но школа отсутствует! — возмутилась депутат муниципалитета Евгения Овод. — Нормы говорят, что школы должны находиться в радиусе доступности от жилья, равном 500 метрам. Но все школы в проекте за этими пределами, расстояние до существующих школ превышает норматив почти в два раза! В СанПиНах прописано также только про пешеходную доступность к школам. Кроме того, не допускается пересечения на путях подхода учащихся к школе магистральных улиц в одном уровне — и этот вопрос в проекте не решен! И как решать эти проблемы — непонятно в данном случае: строить новые школы? Строить подземные переходы — опять за счет бюджета города?

А кто строить будет?

Проект нарисовали красивый

Депутат считает, что этот проект создан с нарушениями градостроительных норм, и в итоге его реализация приведёт к перегрузке объектов социальной инфраструктуры Кировского района. Евгения Овод планирует выносить вопрос застройки Которосльной набережной на муниципалитет. Также она не верит, что этот парк вообще появится здесь.