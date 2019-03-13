Аллея хот-догов, велосипедная трасса и бани на реке: что появится у колеса обозрения

Пустырь превратится в огромный парк
Которосльную набережную от парка Тысячелетия до проспекта Толбухина планируют застроить практически полностью. Рассматриваем поближе проект благоустройства пустыря за колесом обозрения.
План этой территории опубликовала мэрия Ярославля: здесь вырастет жилой район из 8–10-этажных зданий, появится детский сад и большой парк. Последний обещает быть масштабным и необычным по своей задумке для нашего города. Так, в проекте есть не только обустроенная набережная, но и несколько выходов к воде, пирс с террасной доской и модный памп-трек — специальная велосипедная трасса с неровностями. Она расположится прямо за колесом обозрения, а рядом обустроят аллею хот-догов и кафе. Перед колесом появятся небольшие помещения для проката инвентаря, туалеты. На берегу обустроят пляж и бани на реке, а в самом парке поставят три теннисных корта и даже кинотеатр под открытым небом.
Однако этот проект вызывает споры в городе.
— При реализации проекта планировки «Ташир» планируется возвести жилой квартал, рассчитанный на 2285 жителей. Планируется встроенно-пристроенный детский сад на 133 места, но школа отсутствует! — возмутилась депутат муниципалитета Евгения Овод. — Нормы говорят, что школы должны находиться в радиусе доступности от жилья, равном 500 метрам. Но все школы в проекте за этими пределами, расстояние до существующих школ превышает норматив почти в два раза! В СанПиНах прописано также только про пешеходную доступность к школам. Кроме того, не допускается пересечения на путях подхода учащихся к школе магистральных улиц в одном уровне — и этот вопрос в проекте не решен! И как решать эти проблемы — непонятно в данном случае: строить новые школы? Строить подземные переходы — опять за счет бюджета города?
А кто строить будет?
Депутат считает, что этот проект создан с нарушениями градостроительных норм, и в итоге его реализация приведёт к перегрузке объектов социальной инфраструктуры Кировского района. Евгения Овод планирует выносить вопрос застройки Которосльной набережной на муниципалитет. Также она не верит, что этот парк вообще появится здесь.
— Там все красиво, даже аллея хот-догов есть и бани на воде, кинотеатр под открытым небом. Такой полет фантазии хочется одобрить и порадоваться за город. Но только до того момента, пока не приходит понимание, что все это уже было не раз, что банкет подразумевается опять за счет нищего городского бюджета. Потому что застройщика невозможно юридически обязать благоустроить парк, — пишет Евгения Овод на Facebook. — Но если мэрии чудом удастся привлечь застройщика квартала «Ташир» реально вложиться средствами в общедоступную парковую городскую территорию, я думаю, мы будем стоя им аплодировать, правда ведь?
Напомним, изначально на набережной планировали построить апарт-отель, но идея оказалась неактуальной, и стройка встала. Долгострой выкупила компания «Ташир», которая теперь построит здесь элитное жильё.
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Почему Таширу дают новую стройку если он забросил свою предыдущую - Мордор на Октябрьской площади, уродующий город??? Ау мэрия!!! Ау прокуратура !!!! Ау депутаты муниципалитета!!! Просыпаемся!!! Или всем перечисленным внешний вид города безразличен???
Гладко было на бумаге...да забыли про овраги))) Карабулинскую развязку постройте...фантазеры)))