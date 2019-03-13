«Высадим цветы для автомобилистов»: как к лету украсят улицы Ярославля

В этом году в Ярославле решили немного поменять концепцию озеленения улиц. Сейчас более 400 тысяч рассады бархатцев, петуний и горшечных бегоний дожидаются своего часа в специальных теплицах. Первые украсят город в первых числах мая.



— В первую очередь мы будем озеленять транспортные развязки, чтобы создать комфортное восприятие цветочных композиций не только для пешеходов, но и для автомобилистов и пассажиров городского транспорта, — рассказала директор «Горзеленхозстроя» Вера Кореневская.



Цветочные композиции украсят площадь Юности, разворотное кольцо троллейбусов на улице Гагарина и другие места. Площадь Волкова в честь Года театра в России украсят в соответствии с театральной тематикой.



Первыми расцветут сальвии, бархатцы и петунии, затем настанет черёд бегоний.

