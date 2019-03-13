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Город

«Высадим цветы для автомобилистов»: как к лету украсят улицы Ярославля

В «Горзеленхозстрое» рассказали об особенностях озеленения города в этом году

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Первые цветы украсят улицы Ярославля в начале мая

Фото: мэрия Ярославля

В этом году в Ярославле решили немного поменять концепцию озеленения улиц. Сейчас более 400 тысяч рассады бархатцев, петуний и горшечных бегоний дожидаются своего часа в специальных теплицах. Первые украсят город в первых числах мая.

— В первую очередь мы будем озеленять транспортные развязки, чтобы создать комфортное восприятие цветочных композиций не только для пешеходов, но и для автомобилистов и пассажиров городского транспорта, — рассказала директор «Горзеленхозстроя» Вера Кореневская.

Цветочные композиции украсят площадь Юности, разворотное кольцо троллейбусов на улице Гагарина и другие места. Площадь Волкова в честь Года театра в России украсят в соответствии с театральной тематикой.

Первыми расцветут сальвии, бархатцы и петунии, затем настанет черёд бегоний.

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Михаил Контуев

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городская средацветы

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КОММЕНТАРИИ (4)

tina
13 март 2019 в 10:16

Ноу-хау для автомобилистов!!! Смех да и только. Лучше бы сокращали затраты на цветы, переходя на МНОГОЛЕТНИКИ или посев семенами (бархатцы, посеянные семенами, успевают цвести или календула).

Потому что Гладиолус
13 март 2019 в 09:23

Что же так скромно.Лучше бы сразу лепестками роз Московский проспект выложили.

алекс
13 март 2019 в 08:31

У меня даже нет определения к этому явлению. Глупость - это мягко сказано хотя после того как на одном заводе директор предложил слесарям ремонтировать напильники я уже ничему не удивляюсь. АВТОМОБИЛИСТАМ НУЖНЫ ДОРОГИ а не цветы

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