В ярославском зоопарке будут разводить амурских тигров

Для амурской тигрицы в Ярославле ищут жениха
В Ярославле займутся увеличением популяции амурского тигра. Идею вступить в национальный проект уже обсудили с властями города.
— На сегодняшний день учреждение имеет необходимый потенциал, чтобы претендовать на вступление сразу в несколько национальных проектов Российской Федерации. Один из них касается сохранения популяции амурских тигров. В зоопарке уже обитает чистокровная амурская тигрица Яшма. Сотрудники надеются, что после того как ей найдут пару, она принесёт потомство, — рассказал директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили мэру Ярославля. — На базе нашего учреждения также возможно продвигать проекты по развитию въездного туризма, культуры, образования, науки и применению новых технологий.
Ещё один проект — расширение территории зоопарка. Сейчас он занимает 53 гектара, на этой земле живут 3,5 тысячи животных.
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