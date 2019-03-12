12 марта вторник
СЕЙЧАС -4°С
usd 65.77
eur 74.07

Темы

СЕЙЧАС -4°С
usd 65.77
eur 74.07
Город

В ярославском зоопарке будут разводить амурских тигров

Такой проект уже обсудили с властями

Поделиться

465
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Для амурской тигрицы в Ярославле ищут жениха 

Фото: Ярославский зоопарк/Vk.com 

В Ярославле займутся увеличением популяции амурского тигра. Идею вступить в национальный проект уже обсудили с властями города. 

— На сегодняшний день учреждение имеет необходимый потенциал, чтобы претендовать на вступление сразу в несколько национальных проектов Российской Федерации. Один из них касается сохранения популяции амурских тигров. В зоопарке уже обитает чистокровная амурская тигрица Яшма. Сотрудники надеются, что после того как ей найдут пару, она принесёт потомство, — рассказал директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили мэру Ярославля. — На базе нашего учреждения также возможно продвигать проекты по развитию въездного туризма, культуры, образования, науки и применению новых технологий.

Ещё один проект — расширение территории зоопарка. Сейчас он занимает 53 гектара, на этой земле живут 3,5 тысячи животных. 

Этой зимой в Ярославле родился редкий белый львёнок: умилительный фоторепортаж.

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

зоопарк

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)

Последние новости