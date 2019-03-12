В ярославском зоопарке будут разводить амурских тигров

В Ярославле займутся увеличением популяции амурского тигра. Идею вступить в национальный проект уже обсудили с властями города.

— На сегодняшний день учреждение имеет необходимый потенциал, чтобы претендовать на вступление сразу в несколько национальных проектов Российской Федерации. Один из них касается сохранения популяции амурских тигров. В зоопарке уже обитает чистокровная амурская тигрица Яшма. Сотрудники надеются, что после того как ей найдут пару, она принесёт потомство, — рассказал директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили мэру Ярославля. — На базе нашего учреждения также возможно продвигать проекты по развитию въездного туризма, культуры, образования, науки и применению новых технологий.