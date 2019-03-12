Грозят побить начальство: в Рыбинске к коммунальщикам выстроилась очередь длиной в квартал

— День идёт за днём, а очередь во всеми нами любимое «Теплоэнерго» только увеличивается, — с такой подписью сегодня в паблике «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии огромной очереди людей на улице Пушкина в Рыбинске.



Большинство стоящих — пенсионеры, напуганные цифрой в квитанции. Вместо привычных пары тысяч у людей в расчётных листах стоят суммы в 5, 8 и 10 тысяч рублей.

— Там в очереди стоят те, у кого оформлена субсидия, — написала в паблике Ольга Киселёва. — Они должны платить без задержки. А суммы космические у некоторых. Отстоят эту очередь, всё пересчитывают, и люди оплачивают нужную сумму прямо там. Ждать апреля им нет возможности. И не факт, что в апреле всё вернут, что лишнего насчитали. Народ уже не верит никому.