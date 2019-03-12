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Грозят побить начальство: в Рыбинске к коммунальщикам выстроилась очередь длиной в квартал

Людям пришли завышенные в 3–5 раз квитанции

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Такие очереди в Рыбинске выстраиваются с января

Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com

— День идёт за днём, а очередь во всеми нами любимое «Теплоэнерго» только увеличивается, — с такой подписью сегодня в паблике «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии огромной очереди людей на улице Пушкина в Рыбинске.

Большинство стоящих — пенсионеры, напуганные цифрой в квитанции. Вместо привычных пары тысяч у людей в расчётных листах стоят суммы в 5, 8 и 10 тысяч рублей. 

— Там в очереди стоят те, у кого оформлена субсидия, — написала в паблике Ольга Киселёва. — Они должны платить без задержки. А суммы космические у некоторых. Отстоят эту очередь, всё пересчитывают, и люди оплачивают нужную сумму прямо там. Ждать апреля им нет возможности. И не факт, что в апреле всё вернут, что лишнего насчитали. Народ уже не верит никому.

Рыбинцы атакуют расчётно-кассовый центр «Теплоэнерго» с января — после передачи предприятию абонентов от ЯрОблЕИРЦ. В базе данных произошёл сбой, из-за которого, как уверяют в «Теплоэнерго», некоторые не получили квитанции, а некоторые получили с завышенной в разы суммой. После первых неправильных квитанций всё обещали исправить, но получив расчётные листки с неправильными цифрами во второй раз, одни жители Рыбинска разгневались, другие стучатся во все инстанции, чтобы получить помощь. 

Пенсионеры боятся не получить субсидии, если не заплатят вовремя

Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com

— Люди нам звонят почти каждый день, просят разобраться, — рассказала корреспондент телеканала «Рыбинск-40» Кристина Роголева.

А вот дозвониться по многоканальному телефону, указанному на сайте «Теплоэнерго», у жителей не получается. 

— За январь пришла двойная сумма, а за февраль вообще квитанции нет, — написала в «Подслушано в Рыбинске» Елена Питеева. — Я уже боюсь нарисованных цифр. Звонила — телефон отключен. 

Нам удалось пообщаться с коммерческим директором «Теплоэнерго» Ольгой Харисовой. 

— Мы находимся в постоянном контакте с разработчиком, — говорит Ольга Харисова и снова обещает: — В ближайшее время сбой в системе устранят, и люди получат квитанции с перерасчётом. Сейчас если видите явно завышенную цифру в квитанции, можно оплатить только ту сумму, которая не вызывает сомнений.

В администрации города дали указание компании до конца апреля ситуацию исправить. 

— «Теплоэнерго» сейчас проводит встречи с жителями города, в отдалённые районы, например, Волжский, выезжают с консультациями, — рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Но объяснения компании не сильно успокаивают жителей города. 

— Я посмотрю, что в следующей, третьей квитанции будет, — написал в «Подслушано в Рыбинске» Игорь Швецов. — Если ничего не исправят, то будет заявление на «Теплоэнерго» в прокуратуру, в ФАС и Роспотребнадзор за незаконное обогащение и фальсификацию данных в платёжном документе. Что и всем советую сделать — взять и написать заявления. 

Журналисты рассказывают, что разъярённые местные жители даже предлагали побить руководство теплоснабжающей организации. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

василий шляпоухов
12 март 2019 в 18:25

сволочи, самую беззащитную часть общества грабят. увольнение и в тюрьму за такие ошибки!!!

Гость
12 март 2019 в 17:49

Поймите люди одно, давно пора гнать в шею из власти все то ворьё что грабит вас вот уже тридцать лет! Если нечего не делать грабеж не прекратится.

Эксперт
12 март 2019 в 17:48

Ни какого сбоя в системе нет , завысили цену потому что думали прокатит и ни кто жаловаться не пойдет и требовать свои права .

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