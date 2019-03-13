«Ярославльводоканал»: во время паводка качество питьевой воды останется на должном уровне

Основные объекты системы водоснабжения и водоотведения готовы к прохождению паводкового периода
Главной задачей работы АО «Ярославльводоканал» является качественное и бесперебойное предоставление услуг жителям Ярославля. Для этого Южная, Центральная и Северная водопроводные станции обеспечены необходимым запасом реагентов для очистки и обеззараживания воды. Кроме того, усилен контроль за соблюдением технологических процессов. Помимо персонала станций, который осуществляет проверку на всех этапах водоподготовки, за качеством питьевой воды следит собственная аккредитованная лаборатория предприятия. Замеры воды производят каждый час. Качество контролируют по 41 показателю. Результаты исследований отправляют в Роспотребнадзор.
— Чтобы не допустить ухудшение качества очистки питьевой воды, на водопроводных станциях в паводковый период увеличивается число промывок скорых фильтров, сокращается период работы отстойников и осветлителей между чистками. А также увеличивается кратность исследования проб воды не только в резервуарах чистой воды, но и в водоисточнике по химическим и микробиологическим показателям, — рассказала главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.
На очистных сооружениях канализации во время паводка традиционно резко увеличивается количество поступающих ливневых и талых вод. Поэтому, чтобы избежать загрязнения водных объектов, здесь также усилен лабораторный контроль.
На всех объектах предприятия проведена ревизия оборудования. При повышении уровня воды в реках Волге и Которосли определены участки возможного затопления. Для организации дополнительной защиты сооружения обеспечены запасом мешков и песка.
— Для оперативного устранения аварийных ситуаций во время паводка на сетях водоснабжения и водоотведения сформированы и обеспечены материально-техническими средствами аварийные бригады. Транспортные средства, дорожно-строительная, водоотливная техника находятся в исправном состоянии и готовы к применению, — отметил технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.
В настоящее время качество питьевой воды соответствует санитарным нормам. Основные объекты системы водоснабжения и водоотведения готовы к прохождению паводкового периода.
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