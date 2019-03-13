«Ярославльводоканал»: во время паводка качество питьевой воды останется на должном уровне

Главной задачей работы АО «Ярославльводоканал» является качественное и бесперебойное предоставление услуг жителям Ярославля. Для этого Южная, Центральная и Северная водопроводные станции обеспечены необходимым запасом реагентов для очистки и обеззараживания воды. Кроме того, усилен контроль за соблюдением технологических процессов. Помимо персонала станций, который осуществляет проверку на всех этапах водоподготовки, за качеством питьевой воды следит собственная аккредитованная лаборатория предприятия. Замеры воды производят каждый час. Качество контролируют по 41 показателю. Результаты исследований отправляют в Роспотребнадзор.



— Чтобы не допустить ухудшение качества очистки питьевой воды, на водопроводных станциях в паводковый период увеличивается число промывок скорых фильтров, сокращается период работы отстойников и осветлителей между чистками. А также увеличивается кратность исследования проб воды не только в резервуарах чистой воды, но и в водоисточнике по химическим и микробиологическим показателям, — рассказала главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.

