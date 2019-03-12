Оранжевое протестное настроение: Ярославская область попала в рейтинг бунтующих городов

Ярославская область попала в «оранжевую зону» рейтинга протестной активности регионов за февраль этого года. Топ оппозиционно настроенных областей составил институт региональной экспертизы.

— Рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей: социально-экономических протестов и политических протестов, — рассказали составители. — Не всегда количество протестных акций объективно показывает ситуацию в регионе. Поэтому мы учли факторы, которые не характеризуют непосредственно форму протеста, но оказывают влияние на его глубину, перспективы и масштаб распространения. Полагаем, что здесь можно выделить пять факторов: близость губернаторских или парламентских выборов, число участников протестных акций, количество субъектов протеста — если протест поддержали три и более политические партии или общественные организации, информационное освещение протеста в федеральных СМИ, использование протестующими социальных сетей и мессенджеров в целях мобилизации.

Ярославль присоединился к всероссийской акции против ввоза московского мусора в регионы Фото: Михаил Контуев

В зависимости от протестной активности, города разделили на четыре блока: красную, оранжевую, жёлтую и зелёную зоны. Возглавила рейтинг Волгоградская область, за ней идёт Архангельская область, на третьей строчке — Московская. Самой довольной оказалась Чечня — регион замкнул рейтинг. Ярославская область попала в оранжевую зону, заняв 18-ю строчку общего рейтинга. Сказалось то, что в городе прошёл митинг против мусорной реформы, а также пикет памяти Бориса Немцова.

Акция в память об убитом политике Борисе Немцове прошла на улице Трефолева Фото: Ольга Прохорова