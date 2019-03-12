Оранжевое протестное настроение: Ярославская область попала в рейтинг бунтующих городов

В рейтинге учли политические и социально-экономические протесты
Ярославская область попала в «оранжевую зону» рейтинга протестной активности регионов за февраль этого года. Топ оппозиционно настроенных областей составил институт региональной экспертизы.
— Рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей: социально-экономических протестов и политических протестов, — рассказали составители. — Не всегда количество протестных акций объективно показывает ситуацию в регионе. Поэтому мы учли факторы, которые не характеризуют непосредственно форму протеста, но оказывают влияние на его глубину, перспективы и масштаб распространения. Полагаем, что здесь можно выделить пять факторов: близость губернаторских или парламентских выборов, число участников протестных акций, количество субъектов протеста — если протест поддержали три и более политические партии или общественные организации, информационное освещение протеста в федеральных СМИ, использование протестующими социальных сетей и мессенджеров в целях мобилизации.
В зависимости от протестной активности, города разделили на четыре блока: красную, оранжевую, жёлтую и зелёную зоны. Возглавила рейтинг Волгоградская область, за ней идёт Архангельская область, на третьей строчке — Московская. Самой довольной оказалась Чечня — регион замкнул рейтинг.
Ярославская область попала в оранжевую зону, заняв 18-ю строчку общего рейтинга. Сказалось то, что в городе прошёл митинг против мусорной реформы, а также пикет памяти Бориса Немцова.
Ярославские политологи отмечают, что сейчас активность в регионе поутихла, но допускают, что спустя время протестные настроения могут вернуться в город.
— Волна протестных выступлений в регионе спала, но не так давно проходили частые протестные мероприятия по поводу ввоза в город московского мусора и повышения пенсионного возраста и совсем недавно по поводу деятельности компании «Хартия» и роста тарифов на вывоз мусора, — рассказал политолог Григорий Моднов. — До этого имели место локальные протесты против создания новой посреднической организации для коммунальных платежей ЯрОблЕИРЦ. Сейчас активность поутихла. Это, на мой взгляд, связано с тремя факторами: окончание выборов в Ярославскую областную думу и в целом завершение крупного предвыборного цикла, общая усталость от политической активности, вытоптанное политическое поле региона и города Ярославля и, как следствие, низкая возможность для оппозиции реализоваться и получать выгоду от политической активности и нахождения в выборных органах власти. Отмечу, что указанные протестные выступления носили насущный, хозяйственный, а не политический характер. При этом протест по политическим мотивам очень характерен для города Ярославля. Есть вероятность, что через некоторое время возобновится широкий общественный дискурс по поводу возврата прямых выборов мэра. Невысокая популярность действующего мэра Волкова как публичного политика и отсутствие значимых успехов в хозяйственной части могут стать для этого благодатной почвой.
"Как мы оказались в списке бунтарей" -вот ведь загадка вселенская, вы там за красной стеной еще больше гайки заверните, еще больше войны хижинам и мира дворцам, и снова удивляться будете....если успеете
Судя по законам, которые наше правительство выдвигает, надо больше митингов, больше людей. Не на ярпорталах сидеть и по домам, а выходить, когда митинги проводятся, иначе это: "каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает" - правда 100%. Мы тупо не заслужили ничего, это ничего у нас и во власти.