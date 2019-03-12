Надежно, доступно, эффективно: три правила работы ярославских энергетиков

Ярославская область как один из наиболее перспективных индустриальных регионов Центрального федерального округа продолжает активно развиваться. В регионе строятся новые дома и возводятся коттеджные поселки, крупные промышленные предприятия открывают здесь свои производства. Поэтому вопрос качественного и бесперебойного электроснабжения и быстрого технологического присоединения новых объектов к электросетям является особенно актуальным.

Как развивалась в минувшем году и развивается сегодня энергетика Ярославской области? Какие новые технологии внедряются в регионе? Что это вообще такое — электросетевой комплекс? Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Антон Герасимов.



Фото: Александра Савельева

Всегда на посту

Когда обычно люди вспоминают об энергетиках? Когда пропадает свет в квартирах и домах. Простому потребителю по сути нет дела, почему вдруг отключили электроэнергию, аварийное ли это отключение или плановое. В каждой квартире в любое время суток должно быть надежное и бесперебойное электроснабжение — поэтому сотрудники «Ярэнерго» всегда находятся на посту.

За прошедший год ярославские энергетики провели серьезную техническую работу, направленную на повышение надежности электроснабжения. Об этом свидетельствуют данные, которые были озвучены на пресс-конференции.



За прошедший год ярославские энергетики провели серьезную техническую работу Фото: Александра Савельева

— За счет технических и организационных мероприятий существенно удалось снизить количество технологических нарушений и длительность перерывов электроснабжения. Наш филиал отремонтировал порядка 465 километров воздушных линий электропередачи напряжением 35–110 кВ и 688 километров воздушных линий электропередачи 0,4–10 кВ, расчистил 1100 га просек, что позволило уверенно работать при неблагоприятных погодных условиях. Проведены значительные работы по реконструкции крупных питающих центров «Ватолино», «Кулаково», «Аббакумцево». На этих подстанциях была произведена замена отслуживших свой срок трансформаторов на более современное оборудование с большей мощностью. Что касается технологического присоединения, то за 12 месяцев 2018 года было реализовано 4729 договоров ТП, общая мощность подключения составила 101 МВт, — рассказал Антон Герасимов.



В селе Диево-Городище энергетики выполнили реконструкцию сетей и заменили трансформаторную подстанцию, увеличив ее мощность Фото: Александра Савельева

Особое внимание было уделено работе по снижению количества жалоб населения. А во главу угла была поставлена ориентация на клиента. — Мы решили посмотреть на все глазами потребителя. Он не должен задумываться, зачем и почему отключается свет — планово это или внепланово, для него важно одно — чтобы не было никаких перебоев с электроснабжением. В своей работе мы придерживаемся нескольких приоритетов — это надежность, доступность электросетевой инфраструктуры и эффективность взаимодействия с потребителями.

За прошедший год филиалом были выявлены населенные пункты, откуда поступало наибольшее число жалоб на качество электроэнергии — это село Большая Брембола Переславского района, село Красное Переславского района, село Диево-городище Некрасовского района, поселок Каменники Рыбинского района. Там была проведена реконструкция сетей, отремонтировано 13 км воздушных линий электропередачи, установлены новые трансформаторные подстанции. На все эти мероприятия было выделено 33 миллиона рублей.



Фото: Александра Савельева

— По данным первых двух месяцев 2019 года в этих населенных пунктах зафиксировано значительное снижение жалоб. Также мы разрабатываем возможные варианты снижения времени отключений и для проведения плановых работ, — рассказал и. о. первого заместителя директора, главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Владимир Плещев.

Шаг в будущее — умные сети

Согласно майскому указу президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», компанией «Россети» была разработана концепция цифровой трансформации, которая определила основные принципы модернизации электросетевого комплекса.

Ярославские энергетики обозначили территории, на которых в 2019 году будут активно внедряться цифровые технологии — это Тутаевский, Некрасовский и Ярославский муниципальные районы. Первый пилотный проект по цифровой трансформации будет запущен на территории Тутаевского района.

— В 2019 году на территории Тутаевского района электрических сетей мы планируем установить более 28 современных реклоузеров, которые позволят в автоматическом режиме локализовать место повреждения. Таким образом, время на поиск повреждения сведется практически к нулю. Кроме того, на территории района будет установлено порядка 10 управляемых разъединителей, а также 64 индикатора короткого замыкания, которые будут показывать, где случилось повреждение. Дополнительно к этим мероприятиям мы планируем установить в Тутаевском РЭС интеллектуальные приборы учета с элементами контроля наличия-отсутствия напряжения и возможностью удаленного управления, — рассказал Антон Герасимов.



В 2019 году на территории Тутаевского района электрических сетей планируется установить более 28 современных реклоузеров Фото: Предоставлено ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго»

Также в регионе планируется создать единый центр управления сетями (ЦУС), который расположится в Ярославле.



Некоторые участки линий электропередачи проходят через частный сектор или над озером. Квадрокоптер увидит повреждение сверху и передаст данные на мобильное устройство сотрудника Фото: Александра Савельева