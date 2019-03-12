Надежно, доступно, эффективно: три правила работы ярославских энергетиков

Директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Антон Герасимов рассказал о работе электросетевого комплекса
Ярославская область как один из наиболее перспективных индустриальных регионов Центрального федерального округа продолжает активно развиваться. В регионе строятся новые дома и возводятся коттеджные поселки, крупные промышленные предприятия открывают здесь свои производства. Поэтому вопрос качественного и бесперебойного электроснабжения и быстрого технологического присоединения новых объектов к электросетям является особенно актуальным.
Как развивалась в минувшем году и развивается сегодня энергетика Ярославской области? Какие новые технологии внедряются в регионе? Что это вообще такое — электросетевой комплекс? Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Антон Герасимов.
Всегда на посту
Когда обычно люди вспоминают об энергетиках? Когда пропадает свет в квартирах и домах. Простому потребителю по сути нет дела, почему вдруг отключили электроэнергию, аварийное ли это отключение или плановое. В каждой квартире в любое время суток должно быть надежное и бесперебойное электроснабжение — поэтому сотрудники «Ярэнерго» всегда находятся на посту.
За прошедший год ярославские энергетики провели серьезную техническую работу, направленную на повышение надежности электроснабжения. Об этом свидетельствуют данные, которые были озвучены на пресс-конференции.
— За счет технических и организационных мероприятий существенно удалось снизить количество технологических нарушений и длительность перерывов электроснабжения. Наш филиал отремонтировал порядка 465 километров воздушных линий электропередачи напряжением 35–110 кВ и 688 километров воздушных линий электропередачи 0,4–10 кВ, расчистил 1100 га просек, что позволило уверенно работать при неблагоприятных погодных условиях. Проведены значительные работы по реконструкции крупных питающих центров «Ватолино», «Кулаково», «Аббакумцево». На этих подстанциях была произведена замена отслуживших свой срок трансформаторов на более современное оборудование с большей мощностью. Что касается технологического присоединения, то за 12 месяцев 2018 года было реализовано 4729 договоров ТП, общая мощность подключения составила 101 МВт, — рассказал Антон Герасимов.
Особое внимание было уделено работе по снижению количества жалоб населения. А во главу угла была поставлена ориентация на клиента.
— Мы решили посмотреть на все глазами потребителя. Он не должен задумываться, зачем и почему отключается свет — планово это или внепланово, для него важно одно — чтобы не было никаких перебоев с электроснабжением. В своей работе мы придерживаемся нескольких приоритетов — это надежность, доступность электросетевой инфраструктуры и эффективность взаимодействия с потребителями.
За прошедший год филиалом были выявлены населенные пункты, откуда поступало наибольшее число жалоб на качество электроэнергии — это село Большая Брембола Переславского района, село Красное Переславского района, село Диево-городище Некрасовского района, поселок Каменники Рыбинского района. Там была проведена реконструкция сетей, отремонтировано 13 км воздушных линий электропередачи, установлены новые трансформаторные подстанции. На все эти мероприятия было выделено 33 миллиона рублей.
— По данным первых двух месяцев 2019 года в этих населенных пунктах зафиксировано значительное снижение жалоб. Также мы разрабатываем возможные варианты снижения времени отключений и для проведения плановых работ, — рассказал и. о. первого заместителя директора, главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Владимир Плещев.
Шаг в будущее — умные сети
Согласно майскому указу президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», компанией «Россети» была разработана концепция цифровой трансформации, которая определила основные принципы модернизации электросетевого комплекса.
Ярославские энергетики обозначили территории, на которых в 2019 году будут активно внедряться цифровые технологии — это Тутаевский, Некрасовский и Ярославский муниципальные районы. Первый пилотный проект по цифровой трансформации будет запущен на территории Тутаевского района.
— В 2019 году на территории Тутаевского района электрических сетей мы планируем установить более 28 современных реклоузеров, которые позволят в автоматическом режиме локализовать место повреждения. Таким образом, время на поиск повреждения сведется практически к нулю. Кроме того, на территории района будет установлено порядка 10 управляемых разъединителей, а также 64 индикатора короткого замыкания, которые будут показывать, где случилось повреждение. Дополнительно к этим мероприятиям мы планируем установить в Тутаевском РЭС интеллектуальные приборы учета с элементами контроля наличия-отсутствия напряжения и возможностью удаленного управления, — рассказал Антон Герасимов.
Также в регионе планируется создать единый центр управления сетями (ЦУС), который расположится в Ярославле.
Еще один шаг к цифровой трансформации — представленное в 2018 году филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» рационализаторское предложение «Мобильное приложение — «Контроль состояния приборов учета и снятия показаний потребления электроэнергии» получило высокую оценку на Всероссийском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере умной электроэнергетики «Энергопрорыв-2018» в Сколково. С помощью этого приложения сотрудники «Ярэнерго» смогут значительно сократить время на проведение визуального осмотра и снятия показаний с приборов учета. Фото- и видеоматериалы, полученные при помощи мобильного приложения, будут отправляться в сбытовую компанию.
Всего за 2018 год филиал «Ярэнерго» получил свидетельства на восемь рациональных предложений. Прежде всего, компания стремится к тому, чтобы упростить систему общения с потребителем. Для этого в районах электрических сетей планируется установить стойки, где каждый посетитель сможет подать заявку на выполнение технологического присоединения своего объекта в электронном виде. Кроме того, для подачи жалобы или обращения к сетевой компании клиент также может воспользоваться интернетом.
— Мы стремимся наладить обратную связь с потребителем — в компании сформировано несколько площадок, где клиент может напрямую на портале оставить свое обращение, жалобу или предложение по работе с сетевой компанией, — отметил Антон Герасимов.
Ярославский филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» первым в регионе начал реализацию проекта по зарядным станциям для электромобилей. Уже три потребителя на территории региона используют именные карточки для доступа к электрозаправкам. В будущем, при условии роста количества электротранспорта, энергетики планируют и дальше развивать электрозарядную инфраструктуру.
Также в сотрудничестве с правительством Ярославской области в регионе будет реализован социальный проект по поддержке многодетных семей. На двух пилотных территориях — в деревне Глебовское и селе Спас-Виталий Ярославского района будет построена электросетевая инфраструктура для того, чтобы многодетные семьи могли начать возведение домов на выделенных для них регионом территориях.
Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям 0,4–110 кВ на территории Ярославской области площадью 36,2 тысяч кв. км с населением более 1200 тысяч человек, а также подключение новых потребителей к распределительным электрическим сетям компании. В состав филиала входит 18 районов электрических сетей.
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