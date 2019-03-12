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Город

Ярославцы пытаются попасть к мэру, чтобы спасти стадион «Красный перекоп». А он отменяет встречи

Жители района хотят попросить властей немного поработать

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За реконструкцию старого стадиона выступает большинство жителей района

Фото: Елена Богданова/Facebook.com 

Жители Ярославля пытаются спасти старинный стадион «Красный перекоп». Два года назад вокруг него начался скандал: стадион отобрали у города и передали в федеральную собственность. Но ярославские градозащитники отстояли владение этой исторической землёй за городом. 

— Арбитражный суд Ярославской области признал, что мэрия не утратила право собственности на трибуны и поле стадиона «Красный Перекоп». Мы обратились в приемную президента с просьбой помочь мэрии оформить землю под стадионом в муниципальную собственность и включить реконструкцию стадиона в федеральную программу, — рассказала активистка Елена Богданова. — Получили ответ от правительства, что мэрия должна самостоятельно принять решение о реконструкции стадиона, так как он вернулся в собственность города.

Тогда ярославцы пошли к мэру, чтобы обсудить действия властей в отношении стадиона. А точнее, чтобы попросить чиновников изучить федеральные программы, в которые может вступить город для восстановления этой территории у Петропавловского парка. Но попасть к мэру активистам до сих пор не удалось.

— Записались на приём к мэру, но 28 февраля приём отменили — мэр заболел. 6 марта тоже отменили, предварительно назвали дату 14 марта, — рассказала Елена Богданова. — Очень много жителей Перекопа хотят сохранить эту территорию как спортивный объект. 

Ярославцы отступать не намерены. Восстановление стадиона градозащитники аргументируют даже майскими указами президента о том, что в 2024 году в России должно значительно увеличиться количество занимающихся спортом людей. 

Стадион чуть не забрали у Ярославля 

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стадионреконструкция

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КОММЕНТАРИИ (7)

Антон
12 март 2019 в 11:49

А про это ещё до его окончательного назначения мэром писали, по опыту его почти двухлетнего "руководства" Переславлем. Что не любит он с жителями по неудобным вопросам общаться и всячески увиливает.

Гость
12 март 2019 в 11:42

Волков как протопип мэра из "Домашний арест".
Надеюсь, что закончится этот сериал в ярославских реалиях по-другому и кумовство не победит.

галина
12 март 2019 в 11:24

почему Слепцова перевели туда? Нормальный мужик . Горок для детей в парках из снега наделали, дети с удовольствием катались. Да и многое другое.Или такой как Слепцов не нужен нашим властям?

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