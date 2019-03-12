Ярославцы пытаются попасть к мэру, чтобы спасти стадион «Красный перекоп». А он отменяет встречи

Жители Ярославля пытаются спасти старинный стадион «Красный перекоп». Два года назад вокруг него начался скандал: стадион отобрали у города и передали в федеральную собственность. Но ярославские градозащитники отстояли владение этой исторической землёй за городом.

— Арбитражный суд Ярославской области признал, что мэрия не утратила право собственности на трибуны и поле стадиона «Красный Перекоп». Мы обратились в приемную президента с просьбой помочь мэрии оформить землю под стадионом в муниципальную собственность и включить реконструкцию стадиона в федеральную программу, — рассказала активистка Елена Богданова. — Получили ответ от правительства, что мэрия должна самостоятельно принять решение о реконструкции стадиона, так как он вернулся в собственность города.