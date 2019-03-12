Ярославцы пытаются попасть к мэру, чтобы спасти стадион «Красный перекоп». А он отменяет встречи

За реконструкцию старого стадиона выступает большинство жителей района
Жители Ярославля пытаются спасти старинный стадион «Красный перекоп». Два года назад вокруг него начался скандал: стадион отобрали у города и передали в федеральную собственность. Но ярославские градозащитники отстояли владение этой исторической землёй за городом.
— Арбитражный суд Ярославской области признал, что мэрия не утратила право собственности на трибуны и поле стадиона «Красный Перекоп». Мы обратились в приемную президента с просьбой помочь мэрии оформить землю под стадионом в муниципальную собственность и включить реконструкцию стадиона в федеральную программу, — рассказала активистка Елена Богданова. — Получили ответ от правительства, что мэрия должна самостоятельно принять решение о реконструкции стадиона, так как он вернулся в собственность города.
Тогда ярославцы пошли к мэру, чтобы обсудить действия властей в отношении стадиона. А точнее, чтобы попросить чиновников изучить федеральные программы, в которые может вступить город для восстановления этой территории у Петропавловского парка. Но попасть к мэру активистам до сих пор не удалось.
— Записались на приём к мэру, но 28 февраля приём отменили — мэр заболел. 6 марта тоже отменили, предварительно назвали дату 14 марта, — рассказала Елена Богданова. — Очень много жителей Перекопа хотят сохранить эту территорию как спортивный объект.
Ярославцы отступать не намерены. Восстановление стадиона градозащитники аргументируют даже майскими указами президента о том, что в 2024 году в России должно значительно увеличиться количество занимающихся спортом людей.
А про это ещё до его окончательного назначения мэром писали, по опыту его почти двухлетнего "руководства" Переславлем. Что не любит он с жителями по неудобным вопросам общаться и всячески увиливает.
Волков как протопип мэра из "Домашний арест".
Надеюсь, что закончится этот сериал в ярославских реалиях по-другому и кумовство не победит.