«Макси» в Рыбинске приглашает арендаторов

В торговом центре «Макси» на Фурманова будет не только одноименный продовольственный гипермаркет, но и большая торговая галерея. Компания сдает в аренду более 1500 кв. м — 16 площадок от 25 до 800 кв. м . Также приглашаются арендаторы островного формата.



Компания ведет активный брокеридж торговой галереи



Уже подписан ряд соглашений о намерениях, в том числе с федеральной аптечной сетью и федеральным оператором бытовой техники и электроники. К сотрудничеству приглашаются также магазины обуви, бижутерии, спортивного питания, косметики, кожгалантереи, текстиля, нижнего белья, женской и детской одежды, игрушек и товаров для дома.



В компании предлагают обратить внимание на возможность аренды «островов»: в центре предполагается 15 островных конструкций площадью 4–6 кв. м. Островной формат подойдет для старта бизнеса, так как не требует больших вложений и предполагает невысокие затраты на аренду.



Своим партнерам «Макси» предлагает широкие маркетинговые возможности: от рекламы на фасаде до совместных акций и аудиороликов в торговом зале. Планировка одноэтажного торгового центра тщательно продумана. Вход организован так, чтобы посетители прошли через всю галерею арендаторов.