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«Макси» в Рыбинске приглашает арендаторов

Удачное расположение, продуманная концепция и продуктовый «якорь» обеспечат объекту хороший трафик

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Удачное расположение, продуманная концепция и продуктовый «якорь» обеспечат объекту хороший трафик

Фото: «Макси»

В торговом центре «Макси» на Фурманова будет не только одноименный продовольственный гипермаркет, но и большая торговая галерея. Компания сдает в аренду более 1500 кв. м — 16 площадок от 25 до 800 кв. м. Также приглашаются арендаторы островного формата.


Компания ведет активный брокеридж торговой галереи

Уже подписан ряд соглашений о намерениях, в том числе с федеральной аптечной сетью и федеральным оператором бытовой техники и электроники. К сотрудничеству приглашаются также магазины обуви, бижутерии, спортивного питания, косметики, кожгалантереи, текстиля, нижнего белья, женской и детской одежды, игрушек и товаров для дома.

В компании предлагают обратить внимание на возможность аренды «островов»: в центре предполагается 15 островных конструкций площадью 4–6 кв. м. Островной формат подойдет для старта бизнеса, так как не требует больших вложений и предполагает невысокие затраты на аренду.

Своим партнерам «Макси» предлагает широкие маркетинговые возможности: от рекламы на фасаде до совместных акций и аудиороликов в торговом зале. Планировка одноэтажного торгового центра тщательно продумана. Вход организован так, чтобы посетители прошли через всю галерею арендаторов.

Заместитель коммерческого директора по аренде «Макси Девелопмент» Иван Бобух

Фото: «Макси»

— Еще до начала строительства мы планируем, какой будет торговая галерея, и анализируем, какие арендаторы заинтересуют горожан. У нас есть четкий план с самого начального этапа. И наши арендаторы получают совершенно понятную и прогнозируемую историю своего дальнейшего развития, — говорит заместитель коммерческого директора по аренде «Макси Девелопмент» Иван Бобух.

«Макси» — один из крупнейших арендодателей торговой недвижимости Северо-Запада. Компания строит торговые центры, гипермаркеты и супермаркеты более 13 лет, два раза получала ключевую отраслевую премию «Региональный девелопер года» — в 2013 и 2017 годах. Постоянные арендаторы «Макси» уже проверили на деле, насколько комфортно и выгодно работать с компанией, и продолжают развитие своего бизнеса вместе с ней.

Стабильный трафик и удобная локация

Гипермаркет «Макси» появится на въезде в Центральный район, на пересечении крупных магистралей — ул. Фурманова, Свободы и Плеханова. В 10 минутах пешком живет больше 25 000 человек, а по ул. Фурманова рядом с участком будущего магазина каждый час проезжает до 2000 автомобилей. На территории будут благоустроены парковка на 300 мест, удобные въезды и выезды.

Удачное расположение, продуманная концепция и продуктовый «якорь» обеспечат объекту хороший трафик. По практике других магазинов сети, гипермаркеты «Макси» посещают до 12 000 человек в день.

Свои предложения по сотрудничеству и вопросы по аренде направляйте региональному менеджеру компании «Макси» Анжелике Селезневой: 8 (911) 512-88-58, selal@maxi-net.ru или оставляйте заявки на сайте Maxi-cre.ru.

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