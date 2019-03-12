Ростелеком поздравил жителей Ярославля с Масленицей

В Ярославле Ростелеком принял участие в праздновании Главной Масленицы страны. В гостях у компании на улице Андропова все желающие могли принять участие в состязаниях по армреслингу. Здесь же можно было заодно узнать, зачем нужен «Родительский контроль» и как его установить, а также как обезопасить жильё с «Видеонаблюдением» и «Умным домом». Празднование Масленицы в этом году охватило весь город: гулянья и праздничные мероприятия прошли на Советской площади, на набережных Волги и Которосли, на Первомайском бульваре и во многих других местах.



— Мы постоянно поддерживаем городские праздники. Так, горожане не только проводят день на свежем воздухе с семьёй, но и знакомятся с современными полезными в повседневной жизни цифровыми решениями. Ведь Ростелеком — это не только традиционные услуги вроде доступа в интернет или телефонии. Мы предлагаем решения, которые помогают сделать жизнь безопаснее. Например, «Умный дом» и «Видеонаблюдение», «Родительский контроль» и антивирусные сервисы. С ними вы защитите дом, детей, личную информацию: мы помогаем обеспечить полноценную безопасность для всей семьи, — рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

«Умный дом» — это коробочное решение для обеспечения безопасности и комфорта жилья. С его помощью можно круглосуточно в режиме реального времени контролировать происходящее в доме, оперативно получая информацию о нештатных ситуациях через PUSH-уведомления, SMS или по электронной почте. Умные детекторы моментально реагируют на движение, открытие дверей или окон, возгорание или затопление, изменения температуры или влажности. Управляется «Умный дом» через приложение для смартфона или личный кабинет на официальном сайте компании.

